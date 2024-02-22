華美銀行基金會捐款市長基金 協助緩解遊民問題

華美銀行基金會與洛杉磯市長基金宣傳海報。(華美銀行基金會提供)

華美銀行基金會向洛杉磯 市長基金（Mayor's Fund for Los Angeles）捐款10萬元，用於資助該基金發起的「We Are L.A.」驅逐預防項目，幫助低收入 居民確保住房狀況，避免因無法負擔房屋租金而淪為遊民 ，進而緩解洛杉磯嚴峻的遊民問題。

根據洛杉磯遊民服務機構（Greater Los Angeles Homeless Services Authority）的統計數據顯示，2023年洛杉磯市有超過46,260 名遊民，較2022年增長10%，洛杉磯市的遊民數量、佔整個洛杉磯縣遊民數量的60%以上。

洛市市長貝斯（Karen Bass）積極解決該市的遊民問題，在安置現有的遊民同時，還通過多種措施避免市民被迫離開住所，無家可歸。貝斯表示，來自華美銀行基金會的捐贈為市長基金在應對遊民問題上打了一劑强心針。過去一年，這項驅逐預防計劃已經成功幫助數千名居民避免失去家園。未來將繼續攜手努力，為洛杉磯的居民提供資源和幫助。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民表示，半個世紀前，華美銀行在洛杉磯市成立，為社區提供重要的金融服務。為確保我們的共同家園能和諧穩定地發展，該行必將身體力行，支持市長解決遊民問題。

成立至今，「We Are L.A.」已幫助逾18萬5千名洛杉磯居民。除了協助可能失去住房的家庭獲得食品、醫療、交通，甚至是現金，還提供有關驅逐的法律資訊，幫助那些收到通知的個人在五個工作天內向法庭做出回應，這對驅逐令想提出異議的居民來說是重要的一步。此外，「We Are L.A.」還會舉辦法律援助活動，並為有需要的居民提供無償法律服務。

華美銀行基金會是華美銀行旗下的 501(c)(3) 慈善組織，透過與不同的機構合作，為平價住宅、小型企業技術援助、多元化和反歧視、倡議宣傳、文化藝術、經濟發展等各類項目提供捐款資助，以此來促進社區和諧穩定發展。

洛杉磯市長基金立於2014年，是非營利組織，不受市長任職人員變化影響，致力於改善所有洛杉磯居民的生活品質。關信息可參考：www.MayorsFundLA.org。