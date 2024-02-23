許氏參業集團歡慶50周年 老許辦桌新春晚宴

許氏參業集團舉辦了「老許辦桌」新春晚宴，邀請各地經銷商歡慶春節。(許氏參業集團提供)

迎接龍年，同時啟動50周年慶系列活動，許氏參業集團舉辦了「老許辦桌」新春晚宴，邀請各地經銷商歡慶春節。

「老許辦桌」晚宴準備了經典的辦桌菜色，許氏參業集團副總裁林維章也特別分享了每道晚宴佳餚的巧思。除了採用許氏參場出品的地道威州花旗參外，更加入日本北海道干貝、昆布及各種山珍海味，巧妙地將許氏所代理的各種珍貴食材設計入菜。除了享受美食外，晚宴當天也安排了電音三太子表演，希望在新春帶來添財氣好兆頭。

許氏參業集團創辦人許忠政（圖左）及許聖美（圖中）致詞時表示：「自1974年從車庫白手起家，歷經近半世紀的砥礪與堅持；從不懂的新手到親力親為下田種植，從銷售初期的艱澀到擁有全美經銷網路。集團擁有全美最大的花旗參種植農場，其花旗參產銷及出口量約佔威州年總產量約四成左右，並於2010年獲得cGMP證書，成為合乎GMP標準的企業。經銷花旗參、野山參、北海道干貝、燕窩及保健食品等業務，堅持每一道工序按標準用心做到最好，以為全球的消費者提供最優質的產品」。

許氏參業集團總裁許恩偉（圖右）致詞時表示：「許氏50年來用心建構專業一條龍服務，以自產自銷方式服務客戶，從育種、種植、加工、包裝到銷售，整合產銷通路，開拓出口與內銷通路，經銷網路遍及洛杉磯 、紐約、舊金山 、休士頓、溫哥華、多倫多、中國、香港 、馬來西亞及台灣等地。未來更希望能透過經銷商網路，為消費者提供更多優質的許氏產品。」

另外，許氏參業集團推出「老許辦桌」2024年美食月曆。副總裁張程捷表示：「此次邀請獲米其林推薦的頤中福中餐館，為許氏製作了十二道傳統的美味手路菜，同時也邀請到多位社區人士，針對這十二道菜色及辦桌文化帶來了精彩的分享，將訪談內容及料理烹煮過程拍成視頻，希望能讓更多！認識台灣傳統的辦桌文化。」許氏的官方YouTube頻道與臉書平台，均可收看的到由「老許辦桌」系列影片，歡迎上網觀賞。

許氏參業集團除了透過全美各地實體經銷商網提供服務外，許氏購物網更以豐富的品項及優惠，提供全美消費者方便的購物服務。美中海外倉服務，消費者只要在美國下單，中國海外倉即可出貨。許氏服務專線1-800-826-1577或上網www.hsuginseng.com。