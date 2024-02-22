我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

2/24江味農居士金剛經講堂 開講

科汶那訊

「江味農居士金剛經講堂」今年的第二堂課開講日期是本周六(24日)早上10點，由李秉信主講 「金剛經非說所說分第二十一」，該課程免費開放，講堂地址在 222 N, Vincent Ave, Covina, CA ，預約上課可電626-274-2727。或點擊鏈接上網觀看https://www.youtube.com/live/G5gm1ZzeMWI?si=lW3Rqgs68fdkWtGz。

來自台灣僑居洛杉磯江味農居士的後人，華商江家駦、李佩珍夫婦，於2021年起設立「江味農居士金剛經講堂」，固定在每月最後一個周六舉辦一場免費金剛經講座，希望讓更多的人認識金剛經，提供金剛經講義 ，與對佛學有興趣人士結緣。

江味農居士生於清同治11年，參考了11種版本的經文註疏、贊述，花40年心血著「金剛經講義」，以白話文撰寫。金剛經在中國是一部很有名的佛教聖典，可以說是佛經的群經之首。

李秉信台灣新竹清華大學核工研究所碩士，美國達特茅斯大學商學院企管研究班，加州五系中醫藥大學中醫及針灸博士，執照中醫師。

加州 洛杉磯

上一則

David Milton同理心受害者 認搶劫就是重罪

下一則

洛縣階進慈善基金會 24日發生活物資

延伸閱讀

舊機油免費回收 並可獲全新濾油器及工具包

舊機油免費回收 並可獲全新濾油器及工具包
日本扇貝品嘗 在洛杉磯兩家華人餐廳舉辦

日本扇貝品嘗 在洛杉磯兩家華人餐廳舉辦
華人辦畫展 捐款感謝阿罕布拉市政府

華人辦畫展 捐款感謝阿罕布拉市政府
溫馨護理公司提供24小時家庭護理服務 紐約州註冊執照

溫馨護理公司提供24小時家庭護理服務 紐約州註冊執照
升學的跳板 傑出補習班 3-7年級州會考衝刺班 6週密集訓練

升學的跳板 傑出補習班 3-7年級州會考衝刺班 6週密集訓練
「紅樓夢的經濟史觀」講座 24日登場

「紅樓夢的經濟史觀」講座 24日登場

熱門新聞

帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

2024-02-15 21:10
種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15
河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA）

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

2024-02-18 15:25
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

2024-02-17 11:30
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22
華裔導演王湘聖，用電影寫家族情書，將兩位來自台灣阿嬤跳舞、扳手腕等生活點滴，搬上了大熒幕。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱九旬台灣阿嬤當女主 影片提名奧斯卡

2024-02-14 21:55

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高