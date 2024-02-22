2/24江味農居士金剛經講堂 開講

「江味農居士金剛經講堂」今年的第二堂課開講日期是本周六(24日)早上10點，由李秉信主講 「金剛經非說所說分第二十一」，該課程免費開放，講堂地址在 222 N, Vincent Ave, Covina, CA ，預約上課可電626-274-2727。或點擊鏈接上網觀看https://www.youtube.com/live/G5gm1ZzeMWI?si=lW3Rqgs68fdkWtGz。

來自台灣僑居洛杉磯 江味農居士的後人，華商江家駦、李佩珍夫婦，於2021年起設立「江味農居士金剛經講堂」，固定在每月最後一個周六舉辦一場免費金剛經講座，希望讓更多的人認識金剛經，提供金剛經講義 ，與對佛學有興趣人士結緣。

江味農居士生於清同治11年，參考了11種版本的經文註疏、贊述，花40年心血著「金剛經講義」，以白話文撰寫。金剛經在中國是一部很有名的佛教聖典，可以說是佛經的群經之首。

李秉信台灣新竹清華大學核工研究所碩士，美國達特茅斯大學商學院企管研究班，加州 五系中醫藥大學中醫及針灸博士，執照中醫師。