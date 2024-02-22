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昌興珠寶鐘錶集團展銷 名士龍年限量版對錶

洛杉磯訊
利維拉「Riviera 10743」以金色與紅色裝飾，兩種強烈的顏色碰撞，喚起人們對富足美滿新年的熱切企盼。(圖／昌興珠寶鐘錶集團提供)
利維拉「Riviera 10743」以金色與紅色裝飾，兩種強烈的顏色碰撞，喚起人們對富足美滿新年的熱切企盼。(圖／昌興珠寶鐘錶集團提供)

瑞士名錶「名士BAUME & MERCIER」 對龍年的美好期許匯於腕間，匠心雕琢時光之美，特別推出龍年限量版對錶。

昌興珠寶鐘錶集團推介，利維拉「Riviera 10743」(見圖) 以金色與紅色裝飾，兩種強烈的顏色碰撞，喚起人們對富足美滿新年的熱切企盼。

「Riviera 10743」採 33毫米精鋼錶殼經拋光與緞面打磨，錶盤用白色珍珠貝母裝飾並點綴著鍍金錶刻，錶圈鑲嵌4顆鑽石搭配金屬錶鏈。腕錶的羅馬數字、指針和時標都是鍍金的，金色象徵著高貴、榮耀和財富。 而紅色是慶祝、歡樂與和平的象徵。 鐫刻有PHI品牌徽號的錶冠、裝飾著精緻的紅色線條，錶背上的金色龍紋圖案都寓意龍興雲舉、名動天下的嶄新一年。

另一款利維拉「Riviera 10744」 (圖左) 龍年特別版採43毫米精鋼錶殼經拋光與緞面打磨。配備搭載月相功能的名士Baumatic自產機芯。這款時計採用緞面打磨的沙色錶盤散發著金屬質感，並搭配拋光與緞面打磨的精鋼錶鏈。錶背則雄踞著一條金色五爪金龍圖案。

昌興珠寶鐘錶集團客服電話(626) 280-9195，網覽 www.chonghing.com。

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