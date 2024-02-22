胎盤演化的間充質幹細胞 可治療多種疾病

在過去十餘年中，科學家探索PD-MSC分化為許多類型MSC的能力，利用多種不同的方式可以自備產生具有MSC特有的、且含有不同特徵的細胞。未來 這些幹細胞，由於相對的在實驗室容易製備生產取得，將為再生醫學（Regenerative Medicine)領域和間充質幹細胞（MSC)研究範疇，提供關鍵性的角色。

美國幹細胞基地創辦人王福楠醫學博士表示，胎盤演化的間充質幹細胞的實驗療法，已有許多臨床實驗評估MSC對多種疾病的作用，包括骨關節 炎、傷口癒合、退行性疾病和自身免疫性疾病。

王福楠醫師表示，MSC可以從幾種不同的成人組中分離出來，並作為再生醫學治療細胞來源。從藥物學角度來看，要使MSC療法成為現實，仍然有一些問題需要解決。首先，長時間培養後，MSC可能失去多功能性和免疫調節特性。這對擴增MSC的製備，藉以滿足臨床需求，存在擔憂。此外，使用MSC用於臨床治療，仍存在一些禁忌症及可能出現的後遺症。

王醫師指出：從不同來源或供體中，分製備出成體的MSC細胞，產生自然具有一定程度的異質性，對於cGMP驗證是一項考驗。PD-MSC可能是醫療行業裡明智選擇方案之一。由於MSC可自我更新，因此可以驗證MSC的來源，並正重複自備的方式進行區分，從而以低繼代率來產生大量年輕的、新鮮的MSC。

迄今為止，對於PD-MSC的研究仍遠遠落後於成體來源的MSC或新生兒分娩後副產品來源的MSC。儘管目前涉及PD-MSC的臨床實驗有限，但已在小鼠的實驗裡證明了PD-MSC對改善多種病理現象的功效。骨髓間充質幹細胞（BM-MSC)在以上實驗動物模型的效果不明顯。PD-MSC的旁分泌效應之一，如其外泌體可通過促進膠原蛋白合成和血管生成，可增強大鼠皮膚傷口的癒合。

王醫師表示，雖然迄今為止PD-MSC的研究，顯示一個在應用醫學很好的領域，但仍然存在一些關鍵的、未解決的問題。譬如這些細胞是如何形成？其有效分化所需的關鍵信號？是否所有細胞都產生相同類型的PD-MSC？以前母體的疾病(例如糖尿病)是否會影響PD-MSC置備的結果？均待進一步研究了解。

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