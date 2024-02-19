我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩岸緊張 美敦促各方克制：密切關注北京行動

納瓦尼猝逝、俄烏鏖戰 拜登將宣布重大制裁

Mutual Trading Co., Inc宮崎和牛廚師品嚐研討會

洛杉磯訊

日前Mutual Trading Co., Inc在其總部舉辦宮崎和牛廚師品嚐研討會，為專業廚師和餐廳老闆深入研究宮崎和牛的獨特及商機。品嚐研討會由公司和牛專家及來自台灣的日本酒配酒師呂佩珊（Patsy Lu)介紹與宮崎牛最搭配的日本酒來增加食客體驗。

和牛專家Kazuma Yanagihara畢業自東京大學農畜系，他介紹日本和牛由日本獨有的四個品種組成：日本截角牛、日本棕牛、日本短角牛其中最有代表性的是日本黑牛，宮崎牛肉被歸類為日本黑牛品種。宮崎牛為日本宮崎縣飼養指定4級或5級日本黑牛品種，是日本唯一指定每隻牛的出生地、教養和血統的品牌，並根據日本獨特的品質控制，嚴格保證它們品質。

宮崎牛在日本和牛行業連續四次贏得獲得了最高首相獎，證明其卓越品質的奉獻。在最近的比賽中，宮崎牛因在評估脂肪品質的類別中贏得冠軍而被授予「日本最佳口味」稱號。宮崎牛具有獨特的脂肪分佈，瘦肉中分層有細細的脂肪線導致嫩而美味的肉。

相較之下美國和牛模仿日本和牛品種和繁殖方法養殖了美國和牛，儘管品質控制和生產標準很嚴格，但許多牛不是純和牛血統，因此，美國和牛和日本和牛在肉類品質上存在顯著差異，價格上美國和牛通常更便宜。在美國，和牛正除了增加對高階餐廳和牛排館的分銷並擴大向家庭進行線上銷售。因此宮崎牛的獨特性能為餐廳帶來更高收益的商機。

日本酒試酒師呂佩珊表示，一般美國吃牛排、紅肉搭配紅酒，而宮崎牛肉的綿密脂肪分佈，紅酒反而減少口味。如果配合日本清酒反而以清酒的清爽襯托出宮崎牛肉的美味。在實際嚐試後果然日本淸酒搭配宮崎牛口味更勝一籌。呂佩珊表示，Mutual Trading 是日本酒在美國最大的代理商，她形容自己的職業是味覺設計師，為料理搭配相得益張的清酒為廚師精心的菜肴更加美味。有關詳情可洽Mutual Trading，電話(213) 626-9458，地址：4200 Shirley Ave, El Monte, CA 91731。

日本

上一則

南加知名旅美畫家 官其格過世

下一則

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

熱門新聞

帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

2024-02-15 21:10
種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15
河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA）

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

2024-02-18 15:25
遠揚熱愛文學和藝術，儘管生活艱辛，仍不忘尋找生活中的美感。（圖：受訪人提供）

中國學霸「黑」在美國12年 工卡申請6次遭拒

2024-02-13 21:02
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

2024-02-17 11:30
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了
海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌