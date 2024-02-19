Mutual Trading Co., Inc宮崎和牛廚師品嚐研討會

日前Mutual Trading Co., Inc在其總部舉辦宮崎和牛廚師品嚐研討會，為專業廚師和餐廳老闆深入研究宮崎和牛的獨特及商機。品嚐研討會由公司和牛專家及來自台灣的日本 酒配酒師呂佩珊（Patsy Lu)介紹與宮崎牛最搭配的日本酒來增加食客體驗。

和牛專家Kazuma Yanagihara畢業自東京大學農畜系，他介紹日本和牛由日本獨有的四個品種組成：日本截角牛、日本棕牛、日本短角牛其中最有代表性的是日本黑牛，宮崎牛肉被歸類為日本黑牛品種。宮崎牛為日本宮崎縣飼養指定4級或5級日本黑牛品種，是日本唯一指定每隻牛的出生地、教養和血統的品牌，並根據日本獨特的品質控制，嚴格保證它們品質。

宮崎牛在日本和牛行業連續四次贏得獲得了最高首相獎，證明其卓越品質的奉獻。在最近的比賽中，宮崎牛因在評估脂肪品質的類別中贏得冠軍而被授予「日本最佳口味」稱號。宮崎牛具有獨特的脂肪分佈，瘦肉中分層有細細的脂肪線導致嫩而美味的肉。

相較之下美國和牛模仿日本和牛品種和繁殖方法養殖了美國和牛，儘管品質控制和生產標準很嚴格，但許多牛不是純和牛血統，因此，美國和牛和日本和牛在肉類品質上存在顯著差異，價格上美國和牛通常更便宜。在美國，和牛正除了增加對高階餐廳和牛排館的分銷並擴大向家庭進行線上銷售。因此宮崎牛的獨特性能為餐廳帶來更高收益的商機。

日本酒試酒師呂佩珊表示，一般美國吃牛排、紅肉搭配紅酒，而宮崎牛肉的綿密脂肪分佈，紅酒反而減少口味。如果配合日本清酒反而以清酒的清爽襯托出宮崎牛肉的美味。在實際嚐試後果然日本淸酒搭配宮崎牛口味更勝一籌。呂佩珊表示，Mutual Trading 是日本酒在美國最大的代理商，她形容自己的職業是味覺設計師，為料理搭配相得益張的清酒為廚師精心的菜肴更加美味。有關詳情可洽Mutual Trading，電話(213) 626-9458，地址：4200 Shirley Ave, El Monte, CA 91731。