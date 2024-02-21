我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

舊機油免費回收 並可獲全新濾油器及工具包

天普市3月2日(週六)「回收有回報」免費獲得全新濾油器及工具包
全新濾油器及工具包
全新濾油器及工具包

洛杉磯訊】洛杉磯縣公共工程部於3月2日(星期六)上午10時至下午2時，在天普市的AutoZone汽車零件連鎖店，舉辦「舊機油及舊濾油器免費回收」活動，回收你的舊機油、濾油器，即可免費獲得一個全新的濾油器。

此次活動，還有一份特別的工具包贈送，價值50元，包括一條工作巾、一漏斗、和一個雙容量舊機油濾油器儲存容器。但數量有限，送完即止。

洛杉磯縣公共建設部表示，希望住在天普市(Temple City)或附近的居民，都可以參加這項回收活動，帶上換下來的舊機油與濾油器，到以下地址6300 Rosemead Blvd., Temple City, CA (與Longden Ave.,交界,華星超市旁)指定的AutoZone汽車零件連鎖店進行回收，即可免費換取全新最高價值15元的濾油器，現場並設有回收最多5加侖的舊機油服務。

「回收有回報」的天普市舊機油濾油器回收活動，目的是鼓勵大家一同參加可持續、而且有意義的活動。

公共建設部表示：「回收用過的機油和機油濾油器，它可以節省寶貴的資源，有利於大家的社區。這是我們為建設更清潔的洛杉磯縣和更宜居的社區，而做出改變的一部分。我們需要大家的幫助，通過天普市免費換取濾油器與舊機油回收活動，將使我們的社區受益，也感謝居民為打造一個更綠意盎然及清潔的社區、所做的貢獻」。

天普 洛杉磯

上一則

豪雨山體滑坡 海濱社區進入緊急狀態

下一則

華埠金龍遊行 鑽石吧華人市長劉栩林寫歷史

延伸閱讀

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住
潮商基金會團拜 慶祝農曆新年

潮商基金會團拜 慶祝農曆新年
89歲作家周愚再度出版2本新書 各界好友送祝福

89歲作家周愚再度出版2本新書 各界好友送祝福
新春團拜 洛杉磯逾百僑民、嘉賓互送祝福

新春團拜 洛杉磯逾百僑民、嘉賓互送祝福
減少碳排計畫 蒙市月底前開放公眾審閱

減少碳排計畫 蒙市月底前開放公眾審閱
灣區委員會董事委員徐鵬：協同合作是亞裔強項

灣區委員會董事委員徐鵬：協同合作是亞裔強項

熱門新聞

帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

2024-02-15 21:10
種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15
河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA）

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

2024-02-18 15:25
遠揚熱愛文學和藝術，儘管生活艱辛，仍不忘尋找生活中的美感。（圖：受訪人提供）

中國學霸「黑」在美國12年 工卡申請6次遭拒

2024-02-13 21:02
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

2024-02-17 11:30
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元