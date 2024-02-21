舊機油免費回收 並可獲全新濾油器及工具包

全新濾油器及工具包

【洛杉磯 訊】洛杉磯縣公共工程部於3月2日(星期六)上午10時至下午2時，在天普 市的AutoZone汽車零件連鎖店，舉辦「舊機油及舊濾油器免費回收」活動，回收你的舊機油、濾油器，即可免費獲得一個全新的濾油器。

此次活動，還有一份特別的工具包贈送，價值50元，包括一條工作巾、一漏斗、和一個雙容量舊機油濾油器儲存容器。但數量有限，送完即止。

洛杉磯縣公共建設部表示，希望住在天普市(Temple City)或附近的居民，都可以參加這項回收活動，帶上換下來的舊機油與濾油器，到以下地址6300 Rosemead Blvd., Temple City, CA (與Longden Ave.,交界,華星超市旁)指定的AutoZone汽車零件連鎖店進行回收，即可免費換取全新最高價值15元的濾油器，現場並設有回收最多5加侖的舊機油服務。

「回收有回報」的天普市舊機油濾油器回收活動，目的是鼓勵大家一同參加可持續、而且有意義的活動。

公共建設部表示：「回收用過的機油和機油濾油器，它可以節省寶貴的資源，有利於大家的社區。這是我們為建設更清潔的洛杉磯縣和更宜居的社區，而做出改變的一部分。我們需要大家的幫助，通過天普市免費換取濾油器與舊機油回收活動，將使我們的社區受益，也感謝居民為打造一個更綠意盎然及清潔的社區、所做的貢獻」。