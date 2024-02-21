日本扇貝品嘗 在洛杉磯兩家華人餐廳舉辦

扇貝菜品

一項名為DINE HOTATE Enjoy Japanese Scallop at US 的日本 扇貝品嘗活動，本周起在洛杉磯 的兩家華人餐廳展開，由行政主廚設計多道不同的創意料理，藉以推廣來自日本的美味扇貝。

日本四面環海，漁場豐富，主辦單位表示，日本扇貝在養分豐富又安全的日本海域養殖，不使用人工飼料，以珍惜自然環境的永續方式生產，漁民對保護漁場環境也不遺餘力，以確保全球各地的美食愛好者都能品嘗到風味鮮美甘甜、口感柔嫩細緻的日本美味扇貝。

此次品嘗活動的日期自2月16日起連續三個周末，還有兩個周末2月23日至2月25日，3月1日至3月3日 （星期五、六、日) 歡迎民眾參加，活動地點（1）在喜薈燒臘點心酒席宴會餐廳 Happy Together ，地址 9920 Valley Blvd，El Monte，電話626-434-1788。（2）在祥園 Golden China，地址 1115 S. Fair Oaks Ave，S. Pasadena ，電話 626-799-8867。活動方式為在任何一家餐廳點選扇貝菜品，拍照並上傳至臉書Facebook、Instagram、微信 WeChat、Line、抖音TikTok、小紅書等社群媒體，並標註#jpscallop及填寫問卷，該扇貝餐點即可享受折扣優惠。

據了解除洛杉磯之外，此次日本扇貝品嘗活動也在紐約、波士頓、科羅拉多州的Denver、Boulder以及Longmont等城市同步舉行。 本活動是由日本貿易振興機構JETRO主辦，該機構成立1958年，在全球55個國家設有75個辦公室，主要是協助拓展日本對海外的貿易出口，特別是中小企業；現也轉移部份重心在引進外國資金對日本的直接投資。