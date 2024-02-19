NAPCA亞太裔耆老中心 分享社福新訊

非營利機構「全美亞太裔耆老中心 NAPCA」以A問答方式，與讀者分享有關2024年社會福利 的最新資訊。

問：2024年，我需要獲得多少收入才能得到社會保障工作積分，是否需工作一整年才能獲得該積分。

答：社會保障積分是基於當年的收入計算。隨著平均工資的增加，每年賺取一積分的收入要求會略有上升。2024年每賺取1730美元，就可以獲得一個社會保障和Medicare積分。必須賺取6920美元才能獲得四個積分，以達到每年的上限。40積分足夠獲得應有的社會保障福利。

問：我已退休並正在領取社會保障退休金 ，還能申請Medicaid和補充保障收入嗎？我擁有一棟房子和一輛車，還有壽險。答：如果符合所在州規定的收入和資產要求，可以獲得Medicaid和補充保障收入。第一棟房子和第一輛車是可以排除在外的，但某些壽險會被計算為資產。2024年，聯邦規定的補充保障收入的每月限額為：個人943美元，夫妻1415美元。一些州可能會在聯邦標準之上提供SSP（州附加支付），例如，若住在加州且沒有收入，個人每月最多收到1182美元的補充保障收入，夫妻則為2022美元，如收入增加，補充保障收入的金額會減少。是否有資格獲得福利，應向社會安全局提交申請從而獲得資格判定。

問：2024年為了繼續擁有福利，我的收入應當保持在多少？答: 在領取社會保障退休金或遺屬福利金的同時，可以繼續工作。然而，要獲得全額福利，社會安全局對於收入是有限制的。如果在整個年度內未達到全額退休年齡，每多賺兩美元（2024年收入限額為22320美元），社會安全局將從福利金中扣除一美元。在達到完全退休年齡的那個月前，如賺取超過另一個限額，即59520美元，每多賺三美元，社會安全局將從福利金中扣除一美元。從達到完全退休年齡的那個月起，收入不再影響福利，無論收入多少，社會安全局將重新計算福利金額，以補償之前因超額收入而扣減或暫停的部分。

問：COVID-19病例最近有所增加，最新的疫苗 是否仍然有效？答：目前COVID-19病毒活動較高。現在JN.1毒株在美國及全球範圍內傳播最廣，可能會加劇COVID-19在今年冬季的傳播。最近幾周，COVID-19感染、住院和死亡病例有所增加。當前的COVID-19疫苗預計可以提高對JN.1病毒株的防護。請確保已經接種於2023年9月底上市的最新疫苗。如最後一次接種是在9月中旬或更早，請儘早接種。

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