WAVE醫療等級護膚品 無需鐳射激光強效祛斑

WAVE美亦恒整形外科，成功研發ICURED醫療等級護膚產品，無需鐳射激光，就能強效祛斑。( 業者提供)

WAVE美亦恒整形外科表示，成功研發ICURED醫療等級護膚產品，無需鐳射激光，就能強效祛斑。ICured產品對於各種祛斑類的疑難雜症，有著明顯的治療效果，甚至比很多鐳射類項目見效還要更快速、明顯。

Wave院長Dr. Peter Lee表示，衰老，是一個怎麼樣也避不開的話題。隨著年齡的增長，人體的各項機能逐漸退化，皮膚的老化更是明顯。除了皺紋横生、膚色暗沉，最明顯的皮膚老化問題大概就是各種色斑了。很多人嘗試了包括激光鐳射在內各種祛斑的方法，有的效果平平、有的反而加劇了色斑問題。那麼如何才能真正有效的從根本上治療色斑問題？Dr. Lee說，色斑其實分很多種，其中成因最複雜、祛除難度最高的就是荷爾蒙斑了。荷爾蒙斑主要在額頭、鼻子、蘋果肌、嘴唇和臉頰周邊，形狀較寬、有點像雲朵狀，形成後只能通過醫療方式才能治療。

一般來說，荷爾蒙斑的成因有三種：（1）基因遺傳（2）長期大量的陽光照射（3）體内荷爾蒙的混亂。而正是由於成因複雜， 在治療時也一定要從醫學方面量身訂製治療方案，通過多種方式同時進行，才能實現真正的有效祛斑。

Dr. Peter Lee表示，對於自己的色斑是什麼類型？又該怎麼樣袪除？對症下药是非常重要的。現今有很多種醫學技術都能夠系統化的檢測 到你的各種皮膚問題，比如Wave使用的皮膚檢測儀器Visia，通過白光、紫外光和偏振光三種光源，掃描皮膚表層和深層，配合數據庫，進行定量分析，能對皮膚色斑、毛孔、皺紋、平整度及紫外線斑和日光損傷定量評估。在治療前他們也要對客人生活方式、護膚習慣進行全方位的諮詢和了解，才能訂製出的護膚方案是最符合客人狀況與需求的。

院長Dr. Lee表示，對於絕大部分的客人，他們都可以通過量身訂製、獨家的ICURED醫療等級護膚品，完成祛斑的治療。這之中既包括外用的塗抹類藥品，也需要口服類的藥物。這些醫療等級護膚品中含有Hydroquinone對苯二酚，能够有效抑制黑色素細胞產生新的黑色素；Retinol A醇，能够幫助皮膚祛除角質、完成新陳代謝；以及Traneamic Acid傳明酸，同樣用於抑制黑色素細胞的活躍性。

Dr. Peter Lee 從事醫美行業已經23年多了，利用自己豐富的醫美經驗、專業積累，研發了自己的ICURED醫療等級護膚品，更好的幫助客人完成面部抗衰。

WAVE美亦恒整形外科分別於洛杉磯、亞凱迪亞 、羅蘭岡、橙縣及舊金山 設有診所，華語專線213-805-8788。或上網www.waveps.com查詢，及觀看YouTube中文頻道Wave美亦恒醫學美容。