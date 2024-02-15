The Golden Duck Co. - 自 2015 年起打造美食零食冒險之旅

在美食零食領域，有一個名字已經成為大膽口味、烹飪創新和純粹享受的代名詞——金鴨公司 (TGD)。 TGD 成立於 2015 年，總部位於充滿活力的新加坡 ，在全球零食界留下了自己的印記，向世界展示了鹹蛋黃零食的不可抗拒的魅力。

自成立以來，TGD 的零食創作已經超越國界，在 20 多個國家留下了美味足跡。 數以百萬計的味蕾得到了滿足，零食界已經成為一個全球大家庭，因為對 TGD 創意美食的共同熱愛而聚集在一起。 該公司對品質和創新的承諾繼續贏得人心，一次一點點。

雖然鹹蛋黃零食仍然是 TGD 成功的基石，但該品牌的新產品創新之旅卻非同尋常。 鹹蛋以外的口味已經出現，每一種口味都證明了 TGD 致力於為世界各地的零食愛好者帶來愉悅和驚喜。

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