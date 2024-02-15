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鷹牌限量版龍年紀念盒：收藏家的瑰寶

洛杉磯訊

為慶祝新年，鷹牌藥油榮幸地推出限量版龍年紀念盒，內含兩瓶精美的金瓶著名的鷹牌綠色和芳香藥油。 這項獨家產品邀請您沉浸在跨越數十年的傳統中，為常見疾病提供無與倫比的緩解。

**一睹Eagle品牌的悠久歷史**

八十多年來，鷹牌藥油一直是傳統和品質的證明。 其受歡迎程度廣泛，已到達美國、印尼、越南、汶萊達魯薩蘭國、新加坡、馬來西亞、泰國、香港、台灣和許多其他國家。 該產品的功效已超越國界，贏得了世界各地家庭的信賴。

**以新加坡之心立足全球**

Eagle Brand 成功的背後是 Borden 公司，致力於生產卓越的局部鎮痛產品的製造商。 Eagle 品牌本身深植於新加坡歷史，擁有百年歷史。 該品牌在新加坡和印尼設有製造工廠，均獲得 GMP 認證，並繼續堅持最高的品質標準。

**釋放鷹牌藥油的力量**

鷹牌油不僅是一種藥物，更是一種藥物。 這是一個精心設計的解決方案。 它已成為緩解的代名詞，可以緩解頭痛、暈車和昆蟲叮咬引起的瘙癢。 獨特的配方經過數十年的完善，確保每一滴綠色藥用油都能帶來 Eagle Brand 聞名的舒緩舒適感。

**迅速行動 - 限量發售**

為了向品牌不朽的傳統致敬，限量版龍年紀念盒濃縮了鷹牌品牌歷程的精髓。 裡面的兩個金瓶不僅證明瞭品牌的悠久歷史，而且象徵著與雄偉的龍相關的繁榮和力量。

這個紀念盒不僅是您收藏的補充，也是您收藏的補充。 這是一份參加豐富歷史慶典的邀約。 這些黃金寶藏數量有限，很快就會耗盡。 把握機會，擁有一段歷史，享受只有 Eagle Brand 才能提供的奢華舒適。 在它成為珍貴的回憶之前，在這裡抓住你的：https://tokotokoshop.com/collections/eagle-brand

授權經銷商：Empire International

1351 E Chief Privado, Ontario, CA 91761

Contact: (909) 923-8588

[email protected]

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