帶薪病假變五天 企業透明法案上路 華興保險企業雇主講座系列開跑

華興保險 皆舉辦多場勞工法稅法講座，免費提供南加州 所有雇主，最新勞工法及稅法資訊，2月15日下午聖蓋博谷專場吸引近三百位企業雇主、人事高管前來參加。演講主題圍繞在勞工法及最新稅務規劃，包括帶薪病假增加、聯邦新推出的企業透明法案、最低薪資與加班費的調整。講座邀請到包括聯邦中小企業管理局(SBA) 、聯邦勞工部 工資與工時部門、聯邦稅局（IRS）、洛杉磯 郡消費者和商業事務部(DCBA)、公平就業機會委員會(EEOC) 等多個與企業相關的政府部門，為企業雇主提供多方面的勞工法資訊及稅務規劃資訊。

本日講座由誠德律師事務所合夥人賴威寧律師，深度解析勞工法議題，包括帶薪病假從三天變五天、最低工資調整、勞工法海報張貼定等。自2024年1月1日起，加州員工將有權使用每年5天或40小時的帶薪病假，雇主可選擇以累計政策（Accrual Policy）或預付政策（Up Front Policy）來提供員工帶薪病假。累計政策為員工每工作30小時至少可累積1小時的帶薪病假，雇主也可以自行定義累計方式，但需要符合一定標準；預付政策則是在一年的開始提供全額帶薪病假，計年方式也可以以員工入職日、或其他12個月的周期計。而今年加州最低工資也調至每小時16元，但賴威寧律師提醒，若當地政府有最低工資標準，雇主需以更高的標準支付工資。同時4月起，大型連鎖快餐集團員工的最低工資將提高至每小時20元； 6月起醫護機構員工的最低工資也將逐步提高至每小時25元。

至於今年度新稅法更新，由北美華人 會計師協會會長張青到場演講。值得一提的是聯邦政府甫啟動「企業透明法案」，規定在美國境内注冊的C Corp、S Corp、LLC、Partnership和商業信託等小企業必須向財政部「金融犯罪執法中心」（FinCEN）登記，提交公司所有人與股東資料，如照片證件及家庭地址等。企業雇主須透過FinCEN的網站提交，而非經過報稅表格申報，張青會計師提醒雇主，這點非常重要! 未按時申報的罰款是每天$500（最高$10,000）和/或刑事處罰。員工人數超過20人、營業額超過500萬元的企業可以豁免申報。法案目的在於掌握更多小企業信息，打擊犯罪分子洗錢、金融欺詐等行爲。

洛杉磯縣保險管理委員會委員、華興保險總裁張國興也提醒企業雇主，法律年年有變化，雇主需不斷學習跟上新法規調整速度，提升自我知識，才能避免傷財耗時的勞工訴訟與獲得節稅最新資訊，張國興也表示，勞工法稅務講座內容精采且詳細，雇主來參加絕對是滿載而歸。

華興保險秉持造福華人企業雇主為原則，年年舉辦企業雇主年會講座，盼共創華企繁榮光景。除今日外，2/22日安大略專場，2/29日歐文代爾專場仍火熱持續報名中，歡迎所有企業雇主，致電626-333-1111致華興保險或上華興保險官網報名。