極品假期 全包式頂級河輪送機票及多重優惠

布達佩斯 匈牙利

【洛杉磯 訊】極品假期於本季推出「全包式頂級河輪送機票」。在2月29日前訂購特定Viking維京河輪行程有多重優惠，包歐洲來回機票、再送每房250元折扣、送每房高達600元船上零用、訂金每人25元，優惠有條件限制，歡迎洽詢詳情。

Viking維京河輪行程「全包式服務」，從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光 、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機，是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

極品假期精選四個河輪行程(基本房)（1）11/14/2024萊茵河8天，造訪5國：瑞士、德國 、法國、荷蘭；巴賽爾至阿姆斯特丹，每人3098元起。（2）11/10/2024多瑙河華爾滋8天，造訪4國：匈牙利、斯洛伐克、奥地利、德國；布達佩斯至帕紹，每人3098元起。（3）7/24/2024城市之光12天，造訪3國：捷克、德國、法國；布拉格至巴黎，每人4098元起。（4）7/22/2024大歐洲15天，造訪4國：匈牙利、奥地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人5499元起。

包機票出發城市有：洛杉磯、舊金山、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市可去電洽詢。船位有限，動作要快。

如果你對遊輪有興趣，可聯絡遊輪專家極品假期，全美免付費電話1-888-680-5688，可為你計畫河輪之旅。