大莊家 獲最佳賭場獎及頒發最佳運動員獎

Alison Lee 獲獎。

【洛杉磯訊】大莊家賭場度假村 (Pechanga Resort Casino) 榮獲Newsweek新聞周刊雜誌讀者票選為拉斯維加斯以外的「最佳賭場第一名」。另外，大莊家參與贊助的「Unforgettable Gala 」宴會上，女子職業高球手Alison Lee (見圖) 獲頒「最佳運動員」獎。

全美境內共有兩千餘家賭場，位於南加州 的大莊家，在Newsweek新聞周刊的讀者票選獲選為「拉斯維加斯以外的賭場第一名」，這項榮譽為大莊家在迎來的龍年裡，更添尊榮。

Newsweek邀請了眾多讀者參與線上民調，評選出自己心目中的十大「非拉斯維加斯賭場」。候選名單有內華達州雷諾市、美國南部及東南部地區、美西北太平洋地區的各家博彩娛樂場，以及南加 州賭場。經過一個月的投票 期，「大莊家」榮獲第一名頭銜。

大莊家發展集團總裁Ken Perez表示，獲得這項主流大獎，是對大莊家的最高讚譽，彰顯整體團隊所做的努力及提供優質的服務和體驗。此外，在2023年由Orange County Register 舉辦的讀者投票活動中，大莊家亦被票選為「最喜愛的賭場」。

另，大莊家贊助的「Unforgettable Gala」 宴會於12月中旬在比華利山希爾頓酒店舉行，匯集了七百餘位亞太裔專業人士及名人明星出席，大莊家從2013年起開始贊助並成為博彩業的獨家贊助商。

自2018年起，大莊家為鼓勵亞太裔社區的傑出運動員頒發「Athlete On Another Level Award 最佳運動員」獎，凡在運動賽場及競技比賽中有出色表現及克服困難的運動員均可獲得提名，最終選出獲獎者。2023年得主為LPGA美國女子職業高爾夫錦標賽球手Alison Lee 。以往曾獲此榮譽的運動員包括有日本網球手大阪直美 (Naomi Osaka)、韓裔高爾夫球手Kevin Na；以及棒球投手大谷翔平 (Shohei Ohtani)。