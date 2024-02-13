「大莊家」精彩醒獅匯演 吉龍舞春迎好運

大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino）2024農曆新年喜慶節目中廣受華洋賓客喜愛的重頭戲「鴻運醒獅匯演」於2月10日大年初一盛大舉行，寓意吉祥與好運的醒獅隊伍，由「大莊家」賭場北面入口處開始，一直巡遊進入賭場圍繞大廳展開精彩演出，賓客們獲派中國傳統文化中代表萬事如意的紅包餵給金獅，祈福新年行大運。

大莊家二月份推出連串豐富的喜慶活動正進行中，包括逢週五的「龍年新春幸運大抽獎」，送出總值20萬EasyPlay及現金獎賞。此外，逢週二的「好運紅包」送大禮，會員有機會獲取高達5千的EasyPlay獎賞。

「大莊家賭場度假村」獲Newsweek新聞周刊讀者票選 (Readers' Choice) 為「拉斯維加斯以外的賭場第一名」。

與家人共進團圓飯為新的一年帶來好彩頭，「大莊家」三家亞洲美食餐廳Bamboo、Blazing Noodles、Umi壽司與蠔吧, 特別推出一系列龍年新春「好彩頭」賀年美饌，供應至2月18日年初九，各餐廳訂座可登錄www.Pechanga.com/eat或電951-770-8504。

隨之而來的元宵節，樂迷們更迫不及待了，溫拿樂隊是許多香港人的集體回憶，「溫拿 情不變說再見演唱會」將於2月24日大莊家合體演出，在阿倫譚詠麟和阿B鍾鎮濤的帶領下，讓此間華人觀眾一起見證感性溫馨時刻。

「大莊家」喜事連連，在Newsweek新聞周刊的讀者票選（Readers' Choice）活動中，獲選為「拉斯維加斯以外的賭場第一名」，這項殊榮為大莊家在迎來的龍年裡，更添尊榮。

The Wynners Farewell with Love Concert 2024；左起 彭健新、譚詠麟（後）、陳友（前）、鍾鎮濤、葉智強。

一直以來，美國的博彩業各項評比競爭得非常激烈，皆因全美境內共有多達兩千餘家賭場，其中更包括位於拉斯維加斯及新澤西州 的賭場。身為全國性的知名主流媒體，Newsweek新聞周刊邀請了眾多讀者參與線上民調 ，評選出自己心目中的十大「非拉斯維加斯賭場」。候選名單涵蓋了眾多位於博彩業繁榮地區的賭場，其中有內華達州雷諾市、美國南部及東南部地區、美西北太平洋地區的各家博彩娛樂場，以及南加州 賭場。經過一個月的投票 期，「大莊家」不負眾望榮獲第一名的頭銜。

顧客們對喜歡「大莊家賭場度假村」的原因有很多，包括：提供完全禁煙的優雅賭場度假環境，1,100間酒店客房處處彰顯親切豪華，12間餐飲食府提供經典環球美食；24小時全天候賭場擁有逾5,500枱最熱門的角子老虎機及桌上娛樂，以及許多其他便利配套娛樂設施，如「The Cove」綜合泳池、「大莊家Journey」世界級高爾夫球場及「大莊家水療護理中心」等。大莊家由魯瑟諾印第安人中的Pechanga族人擁有並經營。

欲瞭解更多「大莊家」各項活動詳情，可電877-711-2946或登錄網站Pechanga.com。大莊家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA（距洛杉磯近一個半小時車程）。