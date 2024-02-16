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加州亞太裔議會黨團 慶2024農曆甲辰新年

洛杉磯訊

今年是農曆甲辰年的開始，「甲」是木，「辰」是龍；所以2024是木龍年。木屬綠色，2024也是綠龍年即木龍年。木象徵創造力和活力，而龍代表智慧和力量，這兩者的結合預示著一個豐收和好運的年份。加州亞太裔議會黨團（AAPILC）祝華人朋友農曆甲辰新年快樂。

農曆新年對許多在加州的亞裔美國人來說，是一個重要的慶祝活動，代表著繁榮、傳統和社區歸屬感。由州參議員閔大衛(David Min)提出的SR-54和由州眾議員羅達倫（Evan Low)提出的HR-67，確認了農曆新年為法定假日。加州有250萬名中國人、韓國人、越南人和傈僳族居民慶祝農曆新年。以及該決議案於2月12日在參議院和眾議院內慶祝，成員們都收到了一棵傳統的招財樹。根據中國傳統招財樹象徵著吉祥和財富。

兩年前的2022年9月9日，加州州長紐森簽署了AB2596法案，將農曆新年定為州定節日。該法案由州眾議員羅達倫提出將農曆新年視為全州節日，並允許州僱員為慶祝該節日獲得最多八小時的假期抵用。AB 2596法案是支持亞太裔社區和認可農曆新年對加州亞裔社區的重要性的重要一步。加州亞太裔議會黨團也祝大家與家人和親愛的人一起度過一個愉快的假期。

加州亞太裔議會黨團網站：https://aapilegcaucus.legislature.ca.gov

加州 亞裔 眾議員

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