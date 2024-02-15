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孋純窗簾 慶新春 折扣高達35%off

洛杉磯訊
有關產品詳情可掃描照片下端的二維碼。(圖／孋純窗簾提供)
有關產品詳情可掃描照片下端的二維碼。(圖／孋純窗簾提供)

韓國原廠直銷「孋純窗簾」，於農曆新年至3月10日期間，推出新春折扣，全線產品以30%折扣銷售，另韓國Sheer 窗簾及韓國雙層Sheer百葉窗，更有高達35%折扣優惠。

「孋純窗簾」表示，他們通過韓國原廠直銷至美國，直銷的韓國高級純絲窗簾，不僅價格好，且窗簾面料質量上乘，顏色及圖案新穎，效果精緻，適合現代家庭新穎裝飾需求，並以低於家得寶銷售價格的50%行銷。

產品經UL 及FDA權威認證，並通過360多種化學測試驗證窗簾面料標準，也符合於學校及醫療機構設置要求。像ATB-UV+ Antibacterial Fibers，這是下一代領先窗簾面料，無與倫比。經FDA驗證他們的窗簾，布料含銀消菌是防菌滋生，防止沉積異味，防紫外線，防害蟲滋生等。而UL Green Guard Certification，是愛護環境，UL 綠色護衛士認證。另獲韓國遠紅外線協會認證，使其又添加了遠紅外線健康功能。

有關產品詳情可電562-542-6356或949-396-9808查詢，或掃描照片下端的二維碼(見圖)，查閱世界新聞網「孋純窗簾」文章。免費量尺估價，並提供諸多現場效果照片，協助顧客的新穎裝飾，有關施工案例可聯絡索取。

FDA 世界新聞網

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