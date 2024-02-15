全民保險 免費諮詢長期護理保險問題

繳長期護理稅不如自己買長期護理險。全民保險 表示，有鑑於長期護理的需求與費用日益增大，加州 政府在盡快的推動長期護理稅的修法。根據目前提交的精算報告，加州政府將可能要向沒有合格長期護理險的加州居民，徵收0.60%到3.00%的長期護理稅。

全民保險表示，此項稅收將根據每位加州居民的稅前收入來徵收並且沒有上限。舉例說明，假設年薪10萬美元，應稅收入為6萬美元，長期護理稅將根據年薪10萬為基礎來徵收。此筆稅收將提供加州居民未來若無法做到六項生活自理基本行為（自行吃飯、穿衣、洗澡、如廁、行走、或大小便失禁）中的兩項，或罹患阿茲海默症（俗稱失智症）時，加州政府將提供每月$1,500至$6,000、最多兩年的長期護理福利 ，此福利未來也將會根據通貨膨脹率做出調整。

據統計，每四位65歲以上的老年人中就有三位需要長期護理服務，男性平均需要2.2年的長期護理服務而女性則需要3.7年，其中更有超過20%的民眾需要五年以上的長期護理服務。2022年美國平均長期護理費用為$400/天，一個月的花費就高達 $12,000，一旦需要長期護理時，只依靠政府的福利是遠遠不夠的。此外，雖然使用長期護理的人通常已超過65歲，但根據數據顯示，過去十年，未滿65歲就已經有長期護理需求的比例也在逐漸增加。據統計，目前已使用長期護理的人數當中約有7%的人口是介於31歲至64歲，因此建議趁身體健康時盡早規劃長期護理險，既可以免除長期護理稅更可以放大長期護理福利。想了解更多關於長期護理險福利，可觀看YouTube視頻：https://shorturl.at/quwIX。

全民保險代理多家優質保險公司，客製化適合的長期護理保險。提早規劃不僅可以用最低廉的保費獲得最大的保障，更可以避免太多人同時申請造成申請時間拖延，保險公司不受理。全民保險羅蘭岡電話626-363-2228，地址17506 Colima Road, #201, Rowland Heights； 爾灣電話 949-943-1789，地址 980 Roosevelt, #200A, Irvine。網址 www.anyinsurances.com。