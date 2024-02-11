【全民保險】隆重推出史上最高折扣，儲蓄壽險保費一次繳清，立享７５折！

２０２４年開年以來，股市迎來一波小高潮，投資 人歡欣鼓舞之餘也擔憂未來股市波動劇烈，投資回報大受損失。同時，隨著２０２４年的降息預期，銀行定存利率與公債利率也開始調低。投資人想找尋回報高且穩定安全的投資標的將會越來越困難！

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