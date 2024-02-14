Astiva Health最新活動中心 服務聖蓋博谷社區

左起：Eric Chan, 聖蓋博市議會成員、Adrienne Yi, 銷售和市場營銷副總裁、Mike Fong, 代表第49選區的州眾議員、Viet Tran, 首席運營官、Dr. Tri Nguyen, 首席執行官、Chi Luong, 首席財務官、Trang Luong, Westminster活動中心主管、Tri Ta, 代表第70選區的州眾議員、Tyler Diep, 銷售、市場營銷和憑證副總裁。

【洛杉磯 訊】Astiva Health於蒙市設立了新的活動中心，並於日前舉辦了開幕典禮。該中心將作為Astiva會員尋求面對面客戶服務的一站式地點。

Astiva Health是一家醫療保險 優勢處方藥（MAPD）健康計劃公司。「Astiva Health的醫療計劃以為會員提供卓越的客戶服務而豪」，Astiva Health首席執行官Tri Nguyen博士說。「儘管其他公司可能將其語音服務中心外包到另一個大陸，但Astiva Health致力於將我們的資源直接帶給我們有幸服務的社區」。

註冊在Astiva Health的老年人可以訪問蒙市活動中心，尋求有關使用其額外福利的幫助，如食品津貼和非處方產品。地址在113 East Garvey, Monterey Park。營業時間星期一至星期五，上午9時至下午5時30分。

Astiva Health是一家快速增長的MAPD健康計劃，致力於重新定義個性化和全面的醫療保健標準。 Astiva Health最近擴大了規模，現在在加州的五個縣服務會員：橙縣，聖地亞哥，洛杉磯，河濱和聖伯納迪諾。

為了提升個人的福祉，Astiva Health專注於創新的健康計劃，以滿足其會員的獨特需求。該組織優先考慮了對醫療的文化響應式方法，為客戶服務、材料和教育資源提供了多語言解決方案。

Astiva Health致力於為被忽視的人群服務，不僅滿足了重要的社會需求，還使公司能夠利用具有顯著增長潛力的市場細分。

圖為開幕剪綵：（自左至右）Eric Chan 聖蓋博市議會成員、Adrienne Yi 銷售和市場營銷副總裁、Mike Fong代表第49選區州眾議員 、Viet Tran首席運營官、Dr. Tri Nguyen首席執行官、Chi Luong首席財務官、 Westminster活動中心主管Trang Luong、Tri Ta代表第70選區的州眾議員、Tyler Diep銷售市場營銷和憑證副總裁。