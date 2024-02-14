ASQ華語戒煙專線送20元禮物卡 鼓勵戒煙

【洛杉磯訊】龍年新始，Asian Smokers' Quitline (ASQ)華語戒煙專線，在龍年新春展開一項激勵人心的行動，以在華裔社區內促進更健康的生活方式。

從龍年開始，戒煙計劃的參加者可立即開始他們的戒煙之旅，透過電話與華語戒煙專線的戒煙顧問制定戒煙計劃，完成電話諮詢後，符合條件的吸煙者、電子煙使用者、以及其他菸草製品使用者、與幫助他人戒煙的人士，將獲得一張價值20 美元的專屬禮物卡作為鼓勵。專線的戒煙顧問精通國、粵語，並熱心助人。

加州大學 聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授朱書宏博士說：「農曆新年象徵著更新和成長，ASQ華語戒煙專線很高興能夠提供獨特的獎勵來支持那些努力戒煙的人。除了專為吸煙者提供的免費尼古丁貼片，這 20 美元的禮物卡獎勵，是表示 - 給他們對自己健康承諾的認可。」

送完即止的價值20美元禮物卡，可作為激勵參與者戒煙之旅的額外動力。與所提供的免費尼古丁貼片相配合，ASQ華語戒煙專線旨在提供更有力的支持，給那些採取措施邁向無煙生活的人，讓他們為戒煙的奮鬥過程變得更順暢。

ASQ表示，龍年象徵力量和變革，是個人擁抱正向改變的理想時刻。他們鼓勵抽煙民眾抓緊這個機會，在龍年有一個更健康的開始。若要登記、安排戒煙計劃電話諮詢，或查詢獲取禮物卡和戒煙貼片資格，可聯絡 ASQ華語戒煙專線1-800-838-8917 或瀏覽網址 www.asq-chinese.org。

ASQ華語戒煙專線由美國疾病控制及預防中心（CDC）資助。自 2012 年開始， 已經為超過 20,000 名美國亞裔 社區的居民、用廣東話、普通話、韓語和越南 語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得两周免費的戒煙貼片。研究已經證明 ASQ 的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ 的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7時至晚上 9時。