恩光眼科眼鏡 提供數位視網膜影像

恩光眼科眼鏡(Prism Optometric, 見圖)自開業以來，受到顧客的支持及信任，現代化設計的裝潢，優雅舒適的環境，更提供新穎和先進的技術，精準眼鏡和隱形眼鏡驗光、綜合眼科檢查、以及數位視網膜影像。數位視網膜影像對青光眼 及白內障各種眼疾或病變， 能在初期階段就及早發現。

「恩光眼科眼鏡」由黃莫湘芸(Dr. Rosie Mo Wong)醫師擔任主診，她具有13年驗光檢查配鏡的專業豐富經驗，並擁有紐約州立大學視學博士學位，平常熱心服務社區作義診，黃醫師也專精兒童近視矯正，包括Ortho-Keratology軟性隱形眼鏡，提供兒童近視及治療方案，有效控制近視，用OK鏡治療比較安全。

該眼科中心接受各種保險 ，包括中心健保 、福全健保、VSP、Eyemed、MES、Spectera、聯合健保、Scan Health Plan、Cigna Superior、Medicare 和Davis等，患者可先去電查詢自己的保險，無保險者有提供特別優惠，他們有特價159元單光眼鏡，包括鏡框及鏡片，另特價279元的多焦點眼鏡，包括鏡框及鏡片，均使用安全薄鏡片與抗反光塗膜。

有任何眼科相關問題，可電恩光眼科眼鏡電話626-501-3773查詢，通國語、粵語和英語，或洽詢網址www.prismoptometric.com。每週五天營業，周一上午10時30分至下午7時、周三至周五上午9時30分至下午6時、周六上午10時至下午4時，地址在945 W. Duarte Road, Monrovia, CA (好運來超市旁)。