2024年企業雇主不可不知的三大勞工法規

新年伊始，諸多新法上路，企業雇主在面臨持續通膨、運營成本驟增、經濟大環境蕭條的情況下，還需要因應勞工法規、調整員工福利，進退兩難。無論是招聘還是解雇員工，稍有不慎將會面臨訴訟。2024年有三項重要法規，所有雇主都應特別留意。

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第1、 帶薪病假：自2024年1月1日起，加州 員工將有權使用每年5天或40小時的帶薪病假，以時間較長者為準。雇主可選擇以纍計政策（Accrual Policy）或預付政策（Up Front Policy）來提供員工帶薪病假。纍計政策讓員工隨工作時間增長來纍積病假時數，如每工作30小時至少可累積1小時的帶薪病假，雇主也可以自行定義累計方式，但需要符合一定標準。預付政策則是在一年的開始提供全額帶薪病假，計年方式可以員工入職日、日曆年、或其他12個月的周期計。首次聘用員工除外，雇主可以要求開始工作的前90日內，不得請有薪病假。

第2、 企業透明法案：聯邦新法規定在美國境内注冊的C Corp、S Corp、LLC、Partnership和商業信託等小企業必須向財政部「金融犯罪執法中心」（FinCEN）登記，提交公司所有人與股東的資料，如個人照片證件及家庭地址等。企業雇主須透過FinCEN的網站提交，而非經過報稅表格申報。未按時申報的罰款是每天$500（最高$10,000）和/或刑事處罰。員工人數超過20人、營業額超過500萬元的企業可以豁免申報。法案的目的在於掌握更多小企業信息，打擊犯罪分子洗錢、金融欺詐等行爲。

第3、 薪資與加班費：加州的最低工資從1月1日起增至每小時16元，若當地政府也有最低工資標準，雇主需以更高的標準支付工資，滿足條件的情況下也可將餐飲和住宿費用折算為部分工資。同時4月起，大型連鎖快餐集團員工的最低工資將提高至每小時20元，並設立快餐委員會以決定未來的工資增長和工作條件。6月起，醫護機構員工的最低工資也將逐步提高至每小時25元。

為使加州企業雇主了解新法避免觸法，華興保險 將於2月中下旬舉辦2024年企業雇主年會，邀請到誠德律師事務所資深勞工法律師賴威寧全面講解勞工法規及常見訴訟、如何規範人事系統管理等重要話題；同時稅務專場也邀請到多爲權威會計師，多角度為公司稅務規劃提出建議指導，幫助雇主省錢、節稅；另外包括聯邦中小企業管理局、勞工部 、國稅局、就業 發展部等衆多政府部門也將出席，為雇主答疑解惑。

講座日期為2/14橙縣、2/15鑽石吧 、2/22安大略、2/29歐文代爾，下午1:30到5點，多場次、多地點實體講座，方便各地雇主靈活選擇。2024年聯邦+加州勞工法海報也開發免費索取。聯絡華興保險 (626) 333-1111或登錄www.kcal.net/2024-ca-business-seminar/ 瞭解更多。