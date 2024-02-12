馬爹利隆重獻上珍稀至尊龍年限量干邑 歡慶 2024 年中國龍年

馬爹利金王之尊 2024 龍年限定款 (L’Or de Jean Martell 1715 Zodiac Edition – Assemblage du Dragon)

身為歷史最悠久的干邑品牌，馬爹利每年都會以當年的生肖為靈感，推出最卓越珍稀 的限量干邑，向中國的歷史淵源致敬。2024年是龍年，貴為中國最具象徵意義的生 肖，當然也最能代表中國文化的精神。今天，馬爹利推出「馬爹利金王之尊 2024龍年 限定款」，在保留原酒的經典特徵同時，巧妙地喚出中國十二生肖中最受尊崇的生肖 ——「龍」的精髓。除了向龍的象徵意義致敬之外，這款干邑巧秒融入美國亞裔 社區 豐富的文化遺產，在與力量、團結和繁榮的價值觀產生共鳴的同時，更敬邀愛好者品 味一款呼應亞洲傳統文化之和諧與豐富的珍稀干邑。

極致工藝淬鍊，體現龍的特質

馬爹利首席釀酒師 Christophe Valtaud 面臨的挑戰是，在不失「馬爹利金王 1715 干邑」 純粹本質的前提下，賦予酒體更深層豐富的韻味，同時磅礡展現龍之力量、堅毅、高 貴和不朽。因此，他精心挑選來自不同龍年的珍稀原酒，以精湛工藝調和來自四大干邑區最優質風土的 1,400 種生命之水，造就出一款極致工藝淬鍊珍品，將原干邑前所未 有的馥郁強勁和優雅口感，以及無與倫比的溫暖柔順、磅礡醇厚與和諧芳香融為一 體，彰顯了龍所象徵有序和仁慈的力量。

「馬爹利金王之尊 2024 龍年限定款」甫入口，便可細品出百合花、紫丁香、三色堇同 時綻放的鮮明馨香，美妙融入羅望子、蓮子、龍眼乾等濃郁的蜜餞香氣。果乾與堅果 的美妙風味相得益彰，輔以紅色與黑色漿果如草莓、黑莓和黑醋栗襯托清新感；更巧 妙結合中式桂皮、四川花椒、雪松木與檀香木等香料與高雅木質調，賦予整支干邑更 溫暖的調性，完美烘托來自傳奇的馬爹利酒窖特有泥土香氣及陳年干邑風味的氛圍，

而這也是存放著馬爹利世家最珍貴生命之水的地方。最後，細緻悠長的餘韻，彰顯出 中國龍的不朽本色，而這也正是 Christophe Valtaud 的靈感來源。

佐以雄偉華麗、龍飛鳳舞的設計

為充分展現「馬爹利金王之尊 2024 龍年限定款」的獨樹一幟，馬爹利世家攜手始創於 1764 年，法國最受尊崇的頂級水晶工藝品牌巴卡拉（Baccarat），打造了一款精緻優雅 的極致之作：瓶身設計彷若晶瑩水滴，絲滑曲線象徵每滴珍貴干邑的圓潤調和，完美 襯托出瓶中美釀的豐富與精緻。酒瓶頸部飾以 19K 金鐫刻，瓶塞上的獨一無二龍頭雕 刻，每個細節都栩栩如生，完美無瑕，並刻有「馬爹利 x 巴卡拉」的字樣，盡顯尊榮 不凡的祥龍瑞氣。

瓶身安置一個工藝精美的禮盒中，其紅色金屬門飾有浮雕龍甲紋路，安座於刻鏤細緻龍麟的金色底座上，完美體現龍騰盛世的壯麗宏偉意象。華麗的禮盒在金碧輝煌的背景襯托下熠熠生輝，盒壁上雕繪著葡萄藤、橡木桶和馬爹利飛燕等圖案，與中國金龍一同翩然起舞——不僅是對龍年的詩意詠歎，更是對馬爹利和中國之間持久友誼的歌頌美讚。

歷史里程碑和與亞洲的悠遠連結

馬爹利世家與亞洲有著深厚的淵源。1858年，馬爹利成為第一家運送干邑至中國的酒莊，為橫跨亞洲大陸的傳奇之旅鋪平了道路。隨後，馬爹利先後於1868年、1872年和 1894年進入日本 、新加坡 和馬來西亞，擴大銷售網絡並鞏固在該地區的聲望，成為享譽盛名的知名品牌。如今，馬爹利已成為中國干邑市場的領軍品牌，在干邑和高端兩 大品類中均佔有相當大的市場份額。

馬爹利對亞洲的承諾延伸至與中國藝術家的合作，如知名波普藝術家 Jacky Tsai (蔡贇驊) 和時尚設計師 Angel Chen (陳安琪)。展望未來，馬爹利將繼續深化這些合作關係， 強調傳統與創新的和諧統一，在整個亞洲大陸引起共鳴。

Société Martell Mumm Perrier-Jouët 公司董事長兼執行長塞薩爾‧吉隆（Cesar Giron）在 最近的亞洲之行中分享了他的見解，他表示：「我們的至尊系列，包括馬爹利金王之 尊和馬爹利生肖限定款等傑出產品，在亞洲獲得了令人驚豔的迴響。各位的熱情不僅

讓我們感到自豪，也驅使了我們對卓越的追求」。馬爹利敬邀愛好者和鑒賞家們體驗 「馬爹利金王之尊 2024 龍年限定款」，這款和諧圓潤的干邑展現了中國龍的宏偉精 神，同時也體現了馬爹利在亞洲的悠久傳統和豐富歷史。

於全美高級零售商 限量發售，零售價為$10,500。欲瞭解更多詳情，請瀏覽 L'Or de Jean Martell Zodiac edition - Assemblage du Dragon | Martell Cognac

關於馬爹利世家

馬爹利世家由尚‧馬爹利（Jean Martell）創建於 1715 年，是歷史最悠久的干邑品牌，以其干邑的細膩和優雅享譽全球，是九代傳承的精湛技藝的結晶。馬爹利世家對工藝的熱情和對風土的深厚感情，使其敢於挑戰傳統，演繹出全新高度的干邑，包括1912年的標誌性產品馬爹利藍帶干邑（Martell Cordon Bleu）。馬爹利世家的自由精神以其 歷史標誌 「雨燕 」為象徵。