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H Mart超市 擴大旗下烘焙品牌L'AMI加盟者

洛杉磯訊
L'AMI 糕點，如麵包、點心和蛋糕。(圖／H Mart超市提供)
L'AMI 糕點，如麵包、點心和蛋糕。(圖／H Mart超市提供)

美國第一亞洲超市品牌H Mart，正在尋找其旗下烘焙品牌「L'AMI」的特許加盟者。

L'AMI 是H Mart商品部門於2016年創立的品牌，專門成立以擴大特許經營業務，並以其高品質的糕點，如麵包、點心和蛋糕受到關注。與其他品牌不同，L'AMI是一家在H Mart門店內經營的烘焙咖啡館品牌，加盟者可以選擇進入超市運營(In-Shop)或傳統商鋪(Road-Shop)模式。

目前,L'AMI在H Mart紐約、維州、和夏威夷營運，擁有四家分店。並計劃在紐約長島市Long Island City的美食廣場、和即將開業的伊利諾伊州Urbana市的H Mart門店開設新店。

更多有關加盟的詳細信息，可通過郵件聯繫他們[email protected]

H Mart集團為北美最大之亞洲食品零售連鎖超市集團之一， 從1982年在紐約皇后區開設第一家店以來，目前已有超過90間分店。H Mart 為北美地區提供了齊全的亞洲食品以及各種西方生活用品，有別於一般傳統超市， H Mart 還以其超市內的美食廣場而聞名，這對經營了四十年的超市來說，是一大創新。

H Mart 致力於於食材的新鮮，每天供應新鮮蔬果、優質肉品及生猛海鮮、美味熟食、麵包烘焙坊、生活用品等，給顧客提供一站式購物環境。為保證貨品的新鮮和高品質，由加州物流直送並對口當地農場直接配送。H Mart用其獨特創新的經營理念，及完善的全球採購網絡，為消費者提供來自亞洲各地優質的商品。

 H Mart 被全國零售聯合會 (National Retail Federation) 排名為發展最快的零售商之一 (排名第13)。超市新聞 (Supermarket News) 將H Mart列為美國及加拿大前50大的連鎖店之一。更多開業信息可見H Mart官網、臉書、Instagram及微信公眾號(ID: hmartofficial)。

長島市 微信 加州

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