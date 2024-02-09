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紐約人壽 發放22億元紅利 創公司歴史紀錄

洛杉磯訊

紐約人壽(New York Life) 宣佈，2024 年將發放公司歷史上創紀錄的 22 億美元紅利，紐約人壽已連續170年分發紅利，凸顯了紐約人壽領先行業的財務實力，以及為保單持有人「持續增值經久不變」的承諾。

紐約人壽自 1990 年以來每年都會派發超過10 億美元的紅利，期間紅利總額超過 480 億美元。

為此，紐約人壽於日前在爾灣DoubleTree Hotel舉辦了年度記者會，由紐約人壽副總裁、華裔市場部總監孫東明(圖中)主持，紐約人壽Covina Valley分公司副總及Arcadia分行總經理張峰 (圖右二)、Orange Coast分行副總黃海燕 (圖左一)、南加分行副經理Hon Man Chang (圖左二)先後致詞，華裔市場西部區主任Shelly Huchen (圖右一)一同出席。

紐約人壽董事長、總裁兼首席執行官克Craig DeSanto 表示： 「即使經濟和市場持續存在不確定性，我們的保單持有人仍可以堅信紐約人壽完全具有成功應對任何的環境，同時為保單持有人創造長期價值的卓越能力。」

紐約人壽保險公司 (www.newyorklife.com)，是一家成立於 1845 年的財富 100 強公司，是美國最大的相互人壽保險公司，也是世界最大的人壽保險公司之一。紐約人壽提供人壽保險、退休收入、投資和長期照護保險。

紐約人壽由12,000 名代理人和顧問組成行業領先隊伍，被四大評級機構授予美國人壽保險公司最高的財務實力評級，紐約人壽的盈餘和資產估值準備金仍然保持在302億美元的強勁水平，這得益於該公司戰略性管理其3,280億美元總帳的能力。

孫東明副總在記者會中表示，紐約人壽是一個華爾街的公司，同時也是a company of main street， a company of community。「紐約人壽一直注重服務我們的社區，紐約人壽的業績一半以上都是由我們多元文化市場經紀人提供的，所以這是一個非常亮麗的成績，尤其是我們華裔市場人數約1000人，在整個紐約人壽不到百分之六，但是我們這個1000人創造的業績，是整個公司的12%~13%，所以我非常驕傲的說，我們華裔市場是千軍萬馬、一人抵兩」。

為什麼紐約人壽在過去100多年裡能持續的分發保單紅利，有這麼穩健的經濟實力？孫東明副總說：「我們的宗旨是服務我們的客戶，我們追求的是穩健的投資風格，在財富100大裡，紐約人壽評為第72，在所有四家美國權威評比公司裡頭，紐約人壽都是評為比美國政府信用還要高的一家公司。紐約人壽是美國最大的互惠保險公司（ Mutual Life Insurance Company），互惠保險公司在美國幾千家保險公司中只有不到百分之七，互惠保險公司的意思，就是把保單持有人當作投資夥伴，共同投資、共同承擔風險、共同分享紅利。」

孫副總說，在去年的營運當中有超過300億的盈餘，這已經超過美國央行的儲備，所以以這樣的經濟實力，就是為什麼歷史上美國的10位總統，都選擇紐約人壽作為管理他們資產和家族企業資產的公司之原因。

分行總經理張峰（Simon張）表示：「22億美金的紅利給我們的保單持有人，不光是給人壽保單的持有人，還有年金的保單、長期護理保險的保單持有人，都符合分發福利的標準」。紐約人壽不光是一個風險管理公司，也是美國非常大的資產管理公司，不但有人壽保險，還有各種的理財計畫，包括退休年金、長期護理、還有基金的投資。今年第一季度的招募已經開始，有意願加入紐約人壽的民眾可以與他們聯繫。

分行副總黄海燕（Joan黄）表示，在目前市場經濟狀況還是不穩定的情況下，紐約人壽還能分發最高紅利給保户，展現了紐約人壽的經濟實力，同時她代表紐約人壽和公司旗下的經理人，在這多年来華裔社區對紐約人壽给予信任與支持表示感谢。為了提供更好的服務，他們很希望有稅務知識和財務規劃的專業人士來加入他們的團隊。

分行副經理Hon Man Chang表示，他們一直在尋找優質的人員加入他們的團隊，他們試著在洛杉磯縣建立起華裔市場，如果對於在金融服務領域工作有興趣者，也可與他聯繫。

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