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ASTIVA HEALTH 開設了最新的活動中心 最新的活動中心致力於服務聖蓋博谷社區

洛杉磯訊
左起：Eric Chan, 聖蓋博市議會成員、Adrienne Yi, 銷售和市場營銷副總裁、Mike Fong, 代表第49選區的州眾議員、Viet Tran, 首席運營官、Dr. Tri Nguyen, 首席執行官、Chi Luong, 首席財務官、Trang Luong, Westminster活動中心主管、Tri Ta, 代表第70選區的州眾議員、Tyler Diep, 銷售、市場營銷和憑證副總裁。
左起：Eric Chan, 聖蓋博市議會成員、Adrienne Yi, 銷售和市場營銷副總裁、Mike Fong, 代表第49選區的州眾議員、Viet Tran, 首席運營官、Dr. Tri Nguyen, 首席執行官、Chi Luong, 首席財務官、Trang Luong, Westminster活動中心主管、Tri Ta, 代表第70選區的州眾議員、Tyler Diep, 銷售、市場營銷和憑證副總裁。

Astiva Health於蒙市設立了新的活動中心，並於日前舉辦了開幕典禮。該中心將作為Astiva會員尋求面對面客戶服務的一站式商店。

Astiva Health是一家醫療保險優勢處方藥（MAPD）健康計劃公司。“Astiva Health的醫療計劃以為會員提供卓越的客戶服務而豪，”Astiva Health首席執行官Tri Nguyen博士說。“儘管其他公司可能將其語音服務中心外包到另一個大陸，但Astiva Health致力於將我們的資源直接帶給我們有幸服務的社區。”

註冊在Astiva Health的老年人可以訪問蒙市活動中心，尋求有關使用其額外福利的幫助，如食品津貼和非處方產品。地址在113 East Garvey, Monterey Park。營業時間星期一至星期五，上午9時至下午5時30分。

Astiva Health是一家快速增長的MAPD健康計劃，致力於重新定義個性化和全面的醫療保健標準。Astiva Health最近擴大了規模，現在在加州的五個縣服務會員：橙縣，聖地亞哥，洛杉磯，河濱和聖伯納迪諾。

為了提升個人的福祉，Astiva Health專注於創新的健康計劃，以滿足其會員的獨特需求。該組織優先考慮了對醫療的文化響應式方法，為客戶服務、材料和教育資源提供了多語言解決方案。

Astiva Health致力於為被忽視的人群服務，不僅滿足了重要的社會需求，還使公司能夠利用具有顯著增長潛力的市場細分。

醫療保險 加州 洛杉磯 橙縣 福利

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