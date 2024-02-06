亞凱迪亞市新年慶典 2月17、18日熱鬧登場

由聖塔安妮塔賽馬場（Santa Anita Park）和洛杉磯 多個亞裔 企業、團體聯合舉辦的「金龍駿馬賀新年」（2024 Lunar New Year Festival），將於2月17、18兩日的上午10:30至下午5:30在位於亞凱迪亞 市的聖塔安妮塔賽馬場熱鬧登場。屆時，多家品牌商、參展攤位和機構團體將在賽馬場為民眾帶來多元的飲食娛樂文化和節日驚喜！現場體驗激動人心的賽馬博彩，一起贏取總價值3萬美元的「發財樹」紅包大抽獎。此次慶賀新年活動將讓不同族裔的朋友們一起體驗豐富多樣的美食文化，品味各國風味小吃和特色飲品，專門設置的「台灣好食日」展位專區，數十款優質美味的台灣傳統糕餅和休閒零食提供遊客免費試吃品嚐；現場還將有舞龍舞獅等具中華傳統過年文化的表演。活動當天最特別的節目是「歷代漢服秀」和「旗袍秀」，讓民眾認識中華服飾文化之美。

此外，活動現場還設有童區，有適合全家人一起參與的親子 互動手工坊、兒童益智教育展位和蹦床玩樂區。兩天精彩紛呈的現場活動和舞台節目輪番登場，周日還有Winter Corgi Nationals（狗狗賽跑），將預計迎接上萬名民眾入場歡聚慶賀。「金龍駿馬賀新年」將是新年期間感受親子時光、闔家同遊的絕佳大型園遊盛會，更是增進社區各族裔民眾文化融合、相互了解的好機會。