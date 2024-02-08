華美假期 希臘土耳其12天含機票2399元+稅

華美假期本著經濟實惠的做團標準，為洛杉磯華人 量身定做了這款行程「希臘+土耳其 12天遊」，12天的行程含機票2399元加稅。出發日期現在只有3月14日，而且僅剩下8個位置，2月15日之前付全款可以享受$100折扣。儘早報名626-340-4300 Nancy 辦公室地址 26060 Acero，Mission Viejo,CA 92691(預約）。

12天的行程含機票2399元加稅，為什麼華美假期能做到這樣的價位？「華美假期」經理趙小姐表示：「感謝土耳其航空的大力支持，此次特價酬賓活動土航把本來的2000元機票價格降到很低，用幾百元的價位支持本次活動，同時因為歐洲接團公司預付了酒店長達3年的房費，這樣全年平均下來降低了房費。因為特價活動不能經常辦理，所以位置有限，請抓住時機」。

趙經理表示，此團的亮點：1.含直飛機票，土耳其5星航空，伊斯坦布爾世界著名頂級機場，豪華客機安全舒適，服務親切。2.全程走路少，停留景點時間長，有自由的時間可以按照自己喜歡的方式多看景色。3.土耳其全程5星酒店，特別安排一晚棉花堡溫泉酒店。4. 獨家住在希臘聖托裏尼島上，可以近距離的觀賞海天一線的日出日落和晚霞。5.包雅典到島上的船票、景點門票、早餐和部分晚餐。6.包含土耳其到希臘的內陸飛機票。7.VIP小團出發50人巴士只收26個客人，幾乎每人都有兩個座位，巴士寬敞舒適，當地專業華人導遊外籍司機。遊覽景點：浪漫的愛情海、神秘奧斯曼、古羅馬競技場、藍色清真寺/聖索菲亞大教堂、多瑪巴切新皇宮、特洛伊古城、以佛所、庫薩達斯、棉花堡、雅典衛城、聖托裏尼島。

另外春季特價團還有3月3出發的「西班牙葡萄牙摩洛哥安道爾12天」含機票1999元加稅。趙經理表示，無論自己的年齡多少，浪漫是人生中不可缺少的一部分。華人朋友努力打拼一生，年長後就要出國走走，彌補年輕時缺失的浪漫。