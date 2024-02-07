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世界日報與思念食品舉辦線上 迎新春燈謎會

【紐約訊】
圖說：掃描圖中二維碼參與 2024「第33屆迎新春燈謎會」。
圖說：掃描圖中二維碼參與 2024「第33屆迎新春燈謎會」。

為迎接嶄新的甲辰龍年，由世界日報及思念食品聯合主辦的2024「第33屆迎新春燈謎會」，已在世界新聞網(worldjournal.com)盛大展開。這場活動將帶來新年氣息，讓你在猜燈謎的此項傳統習俗中，迎接新春與元宵節。

參加龍年紅白「線上燈謎王爭奪賽」答對者即可參加抽獎，獎品有頂級鑄鐵鍋、多功能料理鍋、現金禮卡等。

今年的「迎新春燈謎會」將有嶄新的主題「紅白積分賽」。參與的民眾將透過選擇自己支持的紅或白隊伍，以答題的方式為自己的隊伍累積得分。這不僅是一場燈謎活動，更是一場熱鬧的燈謎王爭奪賽，歡迎邀請身邊的親朋好友攜手答題，贏取豐富的獎品，包括Staub頂級鑄鐵鍋、RAZORRI多功能料理鍋、現金禮卡等好禮。

猜燈謎是春節元宵期間華人喜愛的傳統民俗活動之一。紐約世界日報活動組與思念食品攜手舉辦的網路猜燈謎活動，已經邁入第33年，是華人社區慶祝春節的熱門活動之一。象徵東方生肖的龍年即將到來，為了體現「龍年行大運」的吉祥意象，主辦單位特別精心設計了40道燈謎題目，等待你在世界新聞網上線參與作答，感受春節的喜悅。

今年的線上燈謎題目將包括單字、成語、日常用品及地名等，並根據難易度分成四個版本，無論你是第一次嘗試的新手還是猜謎老手，都能夠找到樂趣，這個春節請協五湖四海之力，戰勝這場喧囂燈謎之戰。

第33屆「迎新春燈謎會」已在worldjournal.com上線，活動將持續至2月28日，歡迎踴躍參與。

參與線上問卷並獲得滿分者即可參加抽獎，頭獎是思念食品贊助的Staub頂級鑄鐵鍋一名(市價$380)，二獎為華人生活館贊助的炊大皇三層蒸鍋二名(市價$70)，另外還有由思念食品贊助的10名15元現金禮卡作為幸運獎，以及配合今年紅白概念由華人生活館加碼贊助的特別獎-RAZORRI多功能料理鍋(市價$190)，做為大賽最終獲勝方的額外獎項。

得獎名單訂3月8日於世界新聞網活動頻道公佈。活動詳情可掃描二維碼（見圖），或參閱本報廣告及世界新聞網活動頻道(event.worldjournal.com)，或電紐約世界日報活動組：718-746-8889分機213。

思念食品 世界新聞網 華人

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