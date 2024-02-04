南海岸廣場歡慶龍年！2月8日-2月25日

享受迷人的文化展覽、獨特的龍年系列精品、令人眼花繚亂的新年慶祝活動和餐飲特價活動，迎接農歷新年。

兒童可愛龍燈籠

週六和周日中午12點至下午5點

獨家可愛龍紙燈籠在旋轉木馬廳，每個8元，數量有限售完為止。

消費獲贈琉璃工房獨家升龍年花瓶

為紀念龍年，凡2024年2月8日至25日任何南海岸廣場精品店和餐廳當日消費滿 3,500 美元，不包括百貨公司、各種禮卡、塞格斯特羅姆藝術中心和威斯汀南海岸廣場酒店消費，即可獲贈琉璃工房製作的獨家升龍花瓶。禮品可於珠寶閣二樓指定兌換區兌換。數量有限送完為止，限每人每天一個。

銀聯卡新年現金回饋

優惠期：2024年2月8日至25日

使用銀聯卡（卡號從62開始）在South Coast Plaza各精品店當日消費稅前滿3,500美元，到廣埸內四個禮賓服務檯出示收據即可獲贈一張200美元South Coast Plaza禮品卡。每張銀聯卡每天僅限一張禮品卡，送完即止。優惠不包括在 Saks Fifth Avenue、Macy's 、Macy's Men's Store、Macy's Home Store、Nordstrom 和 Bloomingdale's 百貨商店購買；塞格斯特羅姆藝術中心；和威斯汀南海岸廣場酒店。購買 South Coast Plaza禮品卡以及購買其他商店/餐廳禮品券/卡不可享受此優惠。

龍華富貴

火熱的當紅設計師的龍元素作品一起迎接新年 ！

https://www.southcoastplaza.com/lunar-new-year/dragon-designs/

在南海岸廣場 (South Coast Plaza) 的多家餐廳享用美味佳餚和特別菜單來慶祝龍年。

樂天皇朝龍年精選菜餚：1月15日至3月31日 位於Bloomingdale's Paradise Dynasty以改良道地中國美食特色，六道農曆新年菜餚包括：

客人將收到帶有證書的幸運紅包，下次訪問可享受20%的折扣。 新加坡 風味黑胡椒龍蝦、至尊醬油蒸智利鱈魚（如圖）、瑤柱紅燒豬腳、 天堂鹹水鴨、鹹蛋金黃蝦、王朝八寶飯

龍年餐飲特價

在SouthCoastPlaza各大華洋餐廳及甜品店享用美味佳餚和特別菜單來慶祝新年！

天地昌盛好運菜單：2月10日至11日

海陸兩六道菜菜單:

椒鹽脆鵪鶉、A5 和牛黑松露、魚子醬、蝦和龍蝦錢袋、紅飛魚子、鵪鶉蛋、著名的蒜味麵條、烤全多佛鰨魚甜點有龍眼、荔枝、火龍果、菠蘿蜜

每人 135 美元，不含飲料、稅費和小費

農曆新年菜餚：2月10日至24日

四道象徵性的點菜：魚子鮮蝦燒賣、XO醬脆皮黑鱈魚、本地龍蝦、蔥蒜長壽麵。

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