洛杉磯市議員尤尼塞斯·埃爾南德斯簽署動議暫停纜車項目

加州洛杉矶 - 市議員尤尼塞斯·埃爾南德斯（Eunisses Hernandez）已提出一項動議，呼籲市政府暫停與提議的洛杉磯 空中快速交通（Los Angeles Aerial Rapid Transit） - LA ART或Gondola - 相關的進一步行動，該項目旨在為道奇 體育場（Dodger Stadium）提供通道。本週，她正在尋求緩解市內其他體育場和場館來往交通的建議。

埃爾南德斯的第一區包括洛杉磯市中心的社區，包括道奇體育場。她希望在交通部（Department of Transportation）完成對道奇體育場交通和可達性的評估之前暫停這一提議。提議的纜車需要使用公共土地和空域，將飛越洛杉磯州歷史公園（Los Angeles State Historic Park）。

如果市議會全體通過，埃爾南德斯的動議將指示市政府部門研究該地區其他體育場和高容量場館的政策和程序，包括玫瑰碗（Rose Bowl）、好萊塢碗（Hollywood Bowl）、索菲體育場（SoFi Stadium）、BMO體育場（BMO Stadium）和體育場（Coliseum），以提供緩解交通、社區排隊和當地停車影響的建議。

負責項目某些方面的地鐵 公司（Metro）最近發布了該提議項目的最終環境影響報告。這些發現需要由地鐵公司董事會審議並批准，項目才能進行下一步。

此外，該項目可能還需要洛杉磯市以及其他縣和州機構的進一步審查。

該提議在體育場周邊社區的一些社區成員中引起了顯著的反對，他們認為該項目忽視了潜在環境和經濟影響的關鍵問題。

1月14日，華埠 居民在地鐵公司委員會會議上組織並表達了對該項目的擔憂。他們中的許多人分享了他們的擔憂，認為這將導致他們社區的進一步高檔化。

前道奇隊老板弗蘭克·麥考特（Frank McCourt）提出了這個5億美元的私人項目，旨在建立一條連接聯合車站（Union Station）和道奇體育場的1.2英里空中纜車。

弗蘭克·麥考特有著尋找解決方案的悠久歷史。他經歷了道奇交通擁堵，並了解擁堵情況，他相信空中交通是一種經過驗證的高效和提供清潔交通的技術，”LA ART發言人詹妮弗·里維拉（Jennifer Rivera）去年對《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）說。“該路線不會迫使任何居民遷移，它主要沿著公共財產和城市街道運行。”

纜車的支持者說，該項目將在道奇比賽前後從鄰里街道和港口（Harbor）高速公路上移除3000輛汽車，從而減少溫室氣體排放。

該項目的資金來源，以及地鐵公司作為合作夥伴將提供多少資金，一直不清楚。

埃爾南德斯在她的動議中指出，最近對道奇體育場潛在交通緩解措施的分析是30多年前完成的，而當前的提議是在“真空中考慮的，而不是在解決方案菜單和它們如何解決當今景觀中的問題的背景下權衡”。

她還表示擔憂，沒有來自當地交通機構的研究表明，與其他零排放交通解決方案（如增強和定向的公園和搭乘區域巴士系統、改善的步行基礎設施、移動扶梯和人行道或其他交通技術）相比，纜車能夠為體育場交通對周邊社區的影響提供“有力”的解決方案。

埃爾南德斯在一份聲明中說：“環繞道奇體育場的社區已經承受了交通擁堵和由體育場全年活動日程增加所帶來的污染增加的負擔。現在，地鐵公司要求他們承受建造一條纜車的影響，這條纜車將在他們家上方僅幾英尺的地方飛過，從而根本改變他們社區的景觀，卻從未證明這是緩解體育場交通的最有效和最高效的方式。”

埃利西安公園之友（Friends of Elysian Park）主席菲利普·墨菲（Philip Murphy）指出，該項目將位於埃利西安公園內，它會在晚上關閉，讓那裡的野生動物以及附近的居民休息。

“如果纜車從早上6點運行到午夜12點，就像最終EIR中所指示的，我們住在城市步行街旁邊也不會有任何安靜和平靜，”墨菲補充說。

兩年前，加州大學 洛杉磯分校流動性實驗室（UCLA Mobility Lab）發布的一份報告發現，纜車將“減少道奇體育場周圍主要道路上的交通，在售罄比賽之夜的影響可能非常有限”，大約減少608輛汽車。

加州大學洛杉磯分校環境與可持續性研究所的兼職助理教授喬恩·克里斯滕森（Jon Christensen）對埃爾南德斯的動議表示支持。

纜車和其他替代方案應該公平客觀地進行研究，以確定它們可能對交通和溫室氣體排放的影響，以及它們對該市電氣化整個交通系統總體目標的貢獻，”克里斯滕森說。

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