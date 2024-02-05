現代汽車獲公路安全保險協會頂級安全榮譽

【洛杉磯訊】現代汽車2024 Elantra（見圖）和Tucson兩車款，分別獲得公路安全保險協會(IIHS)所頒發的Top Safety Pick+ (TSP+)評價，這是IIHS的最高榮譽。這兩款車型因滿足了IIHS最新且嚴格的耐撞性評估標準，並且備有在日夜保護行人的前方防碰撞系統，而獲得了IIHS的認可。這項最新的成就，加強了現代汽車對IIHS更先進安全要求的承諾。

現代汽車公司全球首席安全官Brian Latouf表示，這對現代汽車最近更新兩款銷售量最高的車型Elantra轎車和Tucson緊湊型休旅 ，是一個好消息。現代汽車將改進車輛的安全工程作為首要任務，以滿足IIHS最近制定的更嚴格的TSP+測試要求。讓他感到自豪的是，現代汽車現有五輛TSP+評級的車，包括2023 Palisade、2023 IONIQ 6、2024 Tucson、2024 Elantra，和2024 IONIQ 5)，及一輛TSP車款(2023 Sonata/Sonata EV)。」

要獲得2023年Top Safety Pick+的榮譽，評選車款必須要在駕駛人方前部、乘客方前部，以及更新的側面測試中獲得「良好」的評級，並且必須備有在測試中獲得「進階」或是「優越」的日夜前方防碰撞系統。同時，獲得「可接受」或是「良好」評級的頭燈，必須要是所有配置的標準配備。

IIHS表示，2024現代Elantra 和2024現代Tucson，皆配備了標準的前方防碰撞系統，該系統在日間行人測試中獲得了優越評級，在夜間評估中，Tucson獲得了進階評級，Elantra則獲得了優越評級。

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