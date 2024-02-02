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大莊家 喜迎龍年賀新春20萬元獎賞及紅包禮

特曼庫拉訊

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino )喜迎龍年賀新春，於二月份呈獻連串豐富的喜慶活動及節目，祝賓客好運連年。 

首先，2024年二月份裡有4個星期五，都舉行「龍年新春幸運大抽獎」活動，送出總值20萬元EasyPlay及現金獎賞。會員在每個抽奬活動日下午2時至晚上10時玩角子老虎機或桌上娛樂，就可賺取機會參加抽獎。抽獎次數將按會員級別遞增分配，抽奬將於晚上10時舉行，每個抽獎日將有60位幸運兒獲取分別為$250、$500及$750 EasyPlay 獎賞，並有一位幸運兒獨得2萬5千現金大獎。

此外，2月份更有「好運紅包」送大禮，會在2月份逢星期二舉行，會員只需在活動期內的下午12時至晚上10時前往推廣活動區刷會員卡，就有機會獲取高達5千元的 EasyPlay 獎賞。

迎新喜慶節目中受華洋賓客喜愛的重頭戲「鴻運醒獅匯演」，將於2月10日（週六）大年初一下午3時開始，寓意吉祥與好運的醒獅隊伍，由大莊家賭場北面停車場入口處開始，一路巡遊進入賭場內，圍繞整個賭場大廳展開精彩的演出，大家將可獲派代表萬事如意的紅包餵給金獅，祈福新年行大運。 

「大莊家」三家亞洲美食餐廳Bamboo、 Blazing Noodles、Umi 壽司與蠔吧等，從2月3日起至18日特別為農曆新年推出一系列龍年新春「好彩頭」賀年美饌。

Bamboo主廚 Marie Surakul 别出心裁，將推出「富貴有餘」蒸全魚、幸福安康的「福澤年綿」牛肉長壽麵、好彩頭「吉祥如意」鮮蝦海鮮捲 、「歲歲豐收 」的香菇炒白菜 、以及全年「豐衣足食」的名廚炒飯 。 位於酒店大堂旁的 Blazing Noodles 提供六款傳統亞洲特色賀年菜，包括「富甲一方 」XO 醬牛柳炒飯 、「鴻運吉祥」鴨崧生菜包、「年年有餘」香煎鱸魚 、「金雞報喜 」香炸雞肉、「龍馬精神」香炒龍蝦以及「好運齊來」 蠔油燜雜菜 。Umi 壽司與蠔吧特別供應四款新春開運意頭菜式，包括：「鴻運吉祥」燒鴨串燒 、「魚躍龍門」天婦羅鱸魚 、「龍馬精神」龍蝦炒飯 及「喜慶連年」日式炒麵。以上各餐廳訂座可登錄 www.Pechanga.com/eat 或電 (951) 770-8504。

大莊家為增添賀年氣氛，賭場內將以龍年為主題設計做精心裝飾佈置，喜氣洋洋的大紅燈籠、亞洲風格的橋樑、春意盎然的桃花等萬象更新。新春佈置氛圍將為期一個月。

另溫拿樂隊是許多香港人的集體回憶，「溫拿 情不變說再見演唱會」將於2月24日大莊家合體演出，在阿倫譚詠麟和阿B 鍾鎮濤的帶領下，讓此間華人觀眾一起見證感性溫馨時刻。

更多活動詳情，可電(877) 711-2946或登錄網站 Pechanga.com。大莊家賭場度假村位 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA ( 距洛杉磯近一個半小時車程 )。

洛杉磯 華人 香港

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