紫微斗數六十星系 敏感組合研習班開課

對於紫微斗數和子平八字由二十八年論命及教學經驗的李秉信，將於2月17日（周六）下午三點至五點，在阿市的天信佛堂（崇華堂道德會，地址1417 New Ave. Alhambra），舉行為期十二堂課「紫微斗數六十星系敏感組合研習班」的講座。洽詢訂位電話626-308-1417或626-409-8108 。

李秉信表示，走在「悟道」這條路的習命者，可以在瞬時間掌握當下，在轉念的那一刻，轉動了自己的命運。透過研習班的學習，習命者可以有機會學習到，如何去「妙有」當下，同時又編造將來「有相」的命運。

這段由瞭解「過去」的宿命，「現在」當下的悟道、以致於改造「將來」命運的過程，正是習命者在學習紫微數之前，必須要瞭然於胸的。這一場紫微斗數命理哲學研習班教授課程涵蓋面極廣，除了傳統星性及年干命宮四化，身宮命主的詳細介紹外，並用陰陽五行之理，解說斗數命盤的基礎結構。從道家陰陽協調之理，深刻體悟，改變命運，不在於改變外在環境的五行，而是內心心境的平衡。如何藉由當事人本身自己五行之間的生克制化，改變自己氣的平衡，為本次課程的特色。

雖然說是，每一個人的「過去，現在，將來」的命運，都是在冥冥中，被「時空因果」所操控的。但是「瞭悟因果」，知命樂命及造命的行者，不但可以掌握自己人生變化的契機，也是看紫微斗數命盤會看準的唯一秘密。更多易經心法開講等文章，及易道心法初級班開課內容，都已登錄在向道網 www.IFindTao.com. 可上網查詢。

李秉信畢業於台灣清華大學核子工程碩士班，加州 五系中醫藥大學中醫及針灸博士，美國達特茅斯大學塔克商學院企管研究班。曾任中華民國 僑務委員，現為加州執照中醫師。