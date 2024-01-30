寜靜就是奢華！Kia EV9全電動7人座SUV開箱體驗！

全電動Kia EV9 3 排 SUV 榮獲汽車最高榮譽「北美年度多功能風雲車」。這是 Kia汽車在4年內第三次榮獲該獎。Kia邀請媒體實際體驗開箱EV9。

Kia北美和Kia美國總裁兼法人Sean Yoon表示，繼去年Kia EV6 榮獲這一殊榮之後，EV9的得獎更說明電動車 市場的發展方向。也證明EV9不僅是一款頂級多功能車，更是三排SUV領域的新典範。

Kia企業公關總監James Bell

寬敞豐富人性化內裝配置

全新Kia EV9全電動 EV9 體現了旗艦 SUV 堅固而精緻的外觀，外型方剛結合三角形的溶合對立（Opposites United ）設計語言但風阻僅0.28，是美國第一款面向大眾市場的三排電動最多可有7名乘客的SUV，寬敞內部空間、豐富的內裝配置將許多Kia備受歡迎的功能融入其中包括裝備電子後視鏡提供更寬廣的視野及不受乘客、貨物的阻擋。電動駕駛座椅帶加熱和通風功能。第二排座椅有同級車最大的腿部空間，還有中央伸縮儲存箱，可以拉出做小桌面，將第二排瞬間轉變成行動辦公室。建議售價$54,900起，

Kia 資深產品規劃經理Sang Lee

SUV驚人速度先進電池

EV9 EPA預計總行駛里程為230-304英里，標配直流快速充電功能、19 吋合金輪轂。EV9 GT-Line 的速度也快得離譜，僅需4.5秒即可達到60英里/小時的基準測試。車體離地間隙為 7.8 英寸，最大容量可達 81.9 立方英尺。貨艙的第二排和第三排折疊起來，牽引能力可達 5,000 磅。還可作為房屋和電網儲備電源的能力。

EV9 是首款採用旨在提高能量密度的第四代電池技術的車型，在模組化 E-GMP 電動底盤上分散到四角。EV9提供兩種動力選擇，標準配置為76.1千瓦時的電池及驅動後輪的160千瓦（215 匹馬力）馬達。 可選的99.8千瓦時電池將提供單馬達配置（201 匹馬力）或雙馬達283千瓦（379 匹馬力）全輪驅動配置。兩種電池尺寸產生五種變體：Light（短程或遠程）、Wind、Land、GT-Line。EV9的標準800V電氣架構可在高速直流充電器上實現超快速充電，在 25分鐘內從10%充電到80%。EV9 的最大直流充電速度高達236kW，可使用兼容的直流充電器實現快速充電，而11kW 車載充電器可實現便利的2級充電。EV9提供四種駕駛模式包括Eco、正常、運動和自定義模式，而全輪驅動車型則增加了雪地模式。

寧靜就是奢華試車體驗

在前往聖地牙哥 的途中，體驗了一下加速貼背的感覺，經過Camp Pendleton海軍陸戰隊的演習場地，一架黑鷹直升機就在高速公路旁起飛，軍用直升機的噪音相當大，坐在EV9 內竟然是沒聴見，看到才知道。為了證實這一點＇在經過聖地牙哥國際機場（也在高速公路旁）時，特別注意了飛機降落的噪音，同樣在EV9車內是安靜。到達目的地之後特地詢問了Kia工程師，他說車子的前方跟兩側都使用了隔音玻璃，所以除此之外連輪胎都有隔音填充在內，因此格外安靜。James Bell更稱「寧靜就是奢華」。除了前面介紹的功能之外E V九最頂級的還有休閒模式放低椅背翹起腿來。另外還在駕駛座上設有按摩功能及後背支撐夾緊功能，在轉換到運動駕駛模式時就會自動啟動。Kia年年獲得大獎以為短期之內很難再令人驚艷，而EV9再次令人驚喜！