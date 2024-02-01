華美銀行去年逆勢成長 收入收益雙創新高

位於巴沙廸那市的華美銀行總部。(圖／華美銀行提供)

華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.）日前公佈2023年第四季度及全年財務報告。2023全年淨利潤 達12億元，稀釋每股收益8.18元。若不計7,000萬元稅前FDIC特別評估相關費用（以下簡稱FDIC費用），和700萬元可供出售債務證券 （AFS debt security）淨虧損額，全年調整後稀釋每股收益為8.56元。

2023年第四季度淨利潤為2.39億元，稀釋每股收益為1. 69元。若不計FDIC費用和可供出售債務證券的300萬元銷售收益，第四季度調整後稀釋每股收益為2.02元。2023年平均普通股權益報酬率為18%，每股帳面價值較去年增長17%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，2023年的收入和收益雙雙再創新高。調整後平均有形普通股權益報酬率超過20％，每股有形帳面價值增長18％，優異的成績深感自豪。

吳董事長表示，儘管去年市場動盪，華美銀行仍然憑藉堅韌有效的營運模式以及客戶的信任與支持，再攀高峰。該行資產負債表的優勢與多元化，華美銀行在2023年逆勢成長，變得更加強勁。很高興地宣佈，將普通股股息提高15%。憑藉穩健的資產負債表增長、領先同業的營運效率，以及健全的風險管理，將再接再厲，繼續為股東提供高水準的報酬率。財報概要可在該行網址 www.eastwestbank.com查閱。

華美銀行董事會宣佈將於2024年2月15日派發2024年第一季度普通股現金股息，股息為每股0.55元，股東將依其於2024年2月2日的持股份額獲派股息。此次派發的股息相比於此前的每股0.48元季度，普通股股息增加了15%或每股7分。全年股息將從每股1.92元增加至2.20元。

華美銀行為總部位於南加州 的最大的獨立商業銀行，現在總資產696億美元，在美國加州、喬治亞州、伊利諾伊州、麻薩諸塞州、內華達州、紐約州、德克薩斯州以及華盛頓州和亞洲共有超過120處服務網點。