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泰國旅遊局 美西至泰國清邁新航線啟航

【洛杉磯訊】

泰國旅遊局洛杉磯辦事處宣布，星宇航空自洛杉磯和舊金山飛往泰國清邁的新航線，現已啟航，為前往泰國北部充滿活力文化勝地的乘客，提供便利的通道。

為慶祝新合作，日前雙方在洛杉磯國際機場（LAX）舉辦了一場活動，展示清邁獨特的文化傳統，並突顯了泰國旅遊局為促進美泰旅遊所作出的努力，搭乘首航從洛杉磯國際機場出發的乘客，收到了為他們開啟清邁之旅的「大象褲」特別禮品。

泰國旅遊局洛杉磯辦事處總監Pornpan Intratat表示：「很高興能與星宇航空合作，提供從美國飛往清邁的便捷航班，這項舉措符合我們將泰國定位為首選旅遊目的地的目標，展示清邁所提供的獨特文化體驗。」

清邁坐落在泰國北部的山區，擁有豐富文化遺產、古老寺廟和風景如畫的城市，活力充沛的市場、傳統表演和令人驚嘆的自然美景，使其成為受旅客歡迎的旅遊目的地。探索歷史悠久的老城區，參觀神聖的帕辛寺、或前往鬱鬱蔥蔥的茵他儂國家公園進行冒險，清邁提供多樣化的體驗，將傳統與現代完美融合。了解更多可登錄 Thailandinsider.com。

泰國旅遊局洛杉磯辦事處期待與星宇航空，建立更緊密的合作夥伴關係，並邀請更多旅客透過這條便捷的航線，探索意想不到的泰國starlux-airlines.com/en-US，而從洛杉磯國際機場或舊金山國際機場飛往清邁的航班需經台北轉機。

泰國旅遊局（簡稱TAT）由泰國皇家政府成立於1960年，負責推動旅遊業，自1965年起TAT在美國紐約和洛杉磯分別設有辦事處，更多相關資訊可登錄 Thailandinsider.com。

目前星宇航空提供飛往北美的航班，其中包括洛杉磯和舊金山兩大目的地。舊金山航線目前每週運營三班，從3月20日起將增至每日一班。此外，預計今年下半年將開通第三條飛往美國西雅圖的航線。有關航班資訊可查閱官方網站www.starlux-airlines.com。

洛杉磯國際機場 泰國 舊金山

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