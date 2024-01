The Americana at Brand 2/3下午舞獅舞龍遊行

龍年佈置之一。(圖/業者提供)

Caruso旗下的The Grove 與 The Americana at Brand 兩大購物中心,賣場使用龍年的傳奇意義與象徵裝飾已完成,並將在2月3日下午1時至4時,在The Americana at Brand 有熱鬧的舞獅舞龍遊行。

即日起至2月11日,The Grove 與 The Americana at Brand兩大購物中心,龍騰運轉賀新歲,讓民眾擁抱龍年的朝氣和活力,感受喜慶的過年氣氛。除了令人目不暇給的耀眼裝飾,凡是Caruso Signature 會員,可至Caruso禮賓部領取幸運精緻紅包,送完即止。可到 CarusoSignature.com 加入會員及瞭解活動詳情,兩個購物中心內的商家也堆出許多優惠現量產品。

Americana at Brand 地址:889 Americana Way Glendale, CA 91210,電話:818-637-8982,網址americanaatbrand.com。此次參與活動的商家,有精品與餐廳,包括Bourbon Steak、Chanel、David Yurman David Yurman Laduree 、Lululemon、Mejuri、Mendocino Farms、Nespresso、See Eyewear、See’s Candies、Sprinkles、Tiffany & Co. ,都推出年節限量商品與優惠,優惠內容與條件可至各商家洽詢。

The Grove 地址:189 THE GROVE DRIVE LOS ANGELES, CA 90036,電話:323-900-8080 ,網址:thegrovela.com,參與活動的商家,Blue Ribbon Sushi Bar & Grill、Charlotte Tilbury、Diptyque、Lucy Zahran & Co. 、Lululemon、Maje、Ray-Ban、Sandro、See's Candies、Sprinkles、The Fountain Bar、Vince、Wetzel's Pretzels。優惠內容與條件可至各商家洽詢。