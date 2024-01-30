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2024全球盃珠心算冠軍邀請賽 圓滿成功

洛杉磯訊
佟儀博士 Walnut Valley Water District Board Member（左一）、CA State Senator Bob Archuleta （左二）、美國珠心算聯合會會長安秋玲（右一）、及教練 Mr. Ross Yang（右二後），共同頒獎給大會總冠軍Yuki Tam（右二前）。(圖／美國珠心算聯合會提供)
佟儀博士 Walnut Valley Water District Board Member（左一）、CA State Senator Bob Archuleta （左二）、美國珠心算聯合會會長安秋玲（右一）、及教練 Mr. Ross Yang（右二後），共同頒獎給大會總冠軍Yuki Tam（右二前）。(圖／美國珠心算聯合會提供)

美國珠心算聯合會主辦 2024全球盃珠心算冠軍邀請賽，日前於太平洋棕梠酒店盛大舉行，由該會會長安秋玲及理事顧問們、及美國珠心算聯合會青少年菁英團，共同精心策劃主持。

此次比賽計有來自台灣、 英國、印度、瑞典、蒙古 、墨西哥及美國美東、北加及南加等代表團參加。比賽共分ABCDG共5組，比賽項目為看心算(加減算、乘算、除算)及快閃心算二項。此次比賽的特色是自疫情以來第一次現場競賽，更突破了以往傳統的紙張進行，而改以APP比賽，另外為了鼓勵優秀的珠心算選手，特別增設沒有年齡限制的挑戰菁英組。

會中由菁英青少年團隊精心策劃準備的「 Unlocking the Future with AI」節目，吸引全場來賓家長及師生的目光，激起重大的回響，也更加肯定該會結合STEM教學的成果。比賽大會場面壯觀熱烈，活動依序進行順利，平時活潑好動的選手們在比賽時全神貫注，精彩表現，赢得了在場老師們肯定的目光，完美地演繹出珠心算選手的素養與拼搏精神。

經過精彩角逐，由南加州安老師教育中心Yuki Tam， 獲得此次比賽大會總冠軍。 本次珠心算大賽爲來自世界各地的孩子們提供了一個正向競爭的舞台，增強了孩子們敢於競技、敢於挑戰的能力，使得全場所有人員不由自主的肅起大拇指讚賞，贏得滿堂喝采。

圖片說明： Walnut Valley Water District Board Member佟儀博士 （左一）、CA State Senator Bob Archuleta （ 左二）、美國珠心算聯合會會長安秋玲（右一）、及教練  Ross Yang（右二後），共同頒獎給總冠軍Yuki Tam（右二前）。

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