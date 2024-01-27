羅蘭聯合學區2/1開始新學年新生註冊 雙語教學

羅蘭聯合學區 (RUSD)開始2024-2025 學年的新生註冊。

羅蘭聯合學區是一個在學習、公平和卓越方面均具聲名的學區，將於2月1日開始新生註冊，招收於即將到來的新學年、進入過渡期幼稚園或幼稚園的孩童、以及所有的新生。所謂過渡期幼稚園（TK)，是學齡前學校和幼稚園之間的一座橋樑。並免費為家長提供高質量的幼稚園準備就緒教學，由有資格的教師教授課程。

羅蘭聯合學區 (RUSD) 是提供全面創新學習，並屢獲榮譽的學校。創新方式 : （1）幼兒園開始普通話和西班牙語「雙語沉浸式教學」 ; （2）S.T.E.A.M(科學、技術、工程、藝術和數學) 在羅蘭聯合學區學校裡蓬勃發展；（3）有獨特的職業技術教育項目 ， 如烹飪藝術、工程與建築、醫療技術、執法、法醫學等 ; （4）網路安全途徑，是全國僅有的11個此途徑課程之一； （5）免費 TK-6年級課後輔導學習機會、與家庭作業幫助 。

羅蘭聯合學區從幼稚園開始，提供中文和西班牙語密集雙語教學課程。 孩子們學習用兩種語言自然地思考、閱讀、寫作和交流（英語和中文、或英語和西班牙語）。透過羅蘭聯合學區這種雙語沉浸式課程，學生可以儘早開始邁向成功。

羅蘭學區 Shelyn小學，是被美國中文教師協會，評為 2023 年全國傑出 K-12普通話中文計畫的學校，是美國僅有的 20 個獲獎項目之一，也是聖蓋博 谷唯一的一個獲獎學校。

欲了解更多信息， 可瀏覽 www.rowlandschools.org/ enroll 網址，其他詳情可洽詢電話：626-854-8392。