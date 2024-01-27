拉斯維加斯商業地產 每呎80元起

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此賭城 商業地產（見圖）具有永久產權，30年前曾是拉斯維加斯最旺的商業地產之一。最近政府計畫商業重組，重現往日輝煌。

負責此地產銷售的Lilian表示，此商業地產也是想移民 美國的途徑，具享有永久產權、高效益、簡單管理、且投資 靈活運用等優勢， 購買商鋪和辦公室有機會全家移民。售價每平方呎從$80到$250美金，目前外面的商鋪都是每平方呎$200到$1250。出租年收益高達6-7。

最新隱私商辦空間，1、2 樓共七十個單位出售，面積為 457 平方呎至 5,000 平方呎(42.46 平方米至464.52 平方米) 不等。距離拉斯維加斯展覽中心（Las Vegas Exhibition Center）不到1英哩，臨近賭城大道(Las Vegas Strip) 、 拉斯維加斯市中心（Los Vegas Downtown）和 藝術特區（Art District）。

適合各零售業、藝術工作室、臨時商業活動、通訊地址、會議室、辦公室、倉儲、餐飲，咖啡廳或酒吧，商超，教會等。

洽詢此商業地產詳情，可電：Lilian (201) 888-8928。地址：953 E Sahara Ave, Building D & Building F, Las Vegas, NV89104。