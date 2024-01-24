《一心相信，所念必真》琉璃工房推出甲辰龍年系列 探索當代生肖龍的時代視野與非凡氣質

2024龍年，作為華夏民族的傳奇圖騰，琉璃工房生動演繹龍的精神與內涵推出《一心相信，所念必真》系列。作爲炎黃子孫的本命年護佑，我們定義龍年的主色爲黃色，也就是琉璃工房的琥珀色。黃色處於五行中央，乃「中和之色」，象徵大地的顏色。漢代之後，位於諸色之上，被認為是最美的顏色。重新演繹有千年歷史的琉璃脫蠟鑄造技法，將琉璃研磨成大小不同的顆粒，在顏色配置上讓琥珀有著深淺及透明不同地逐漸變化，呈現力量與優雅兼具的象徵。為慶祝農曆新年，美國琉璃工房推出滿額贈禮活動，1月25日起至 2月18日，一次性消費滿$650元即可獲贈「祥龍握珠」擺飾一件，每人單筆消費上限3件，送完為止。新作《一心相信，所念必真》龍年系列作品現已全球上市，更多作品內容，歡迎您蒞臨琉璃工房藝廊南海岸廣場布魯明戴爾百貨公司1層現場鑒賞，或點擊訪問我們的官方網站 www.liuliusa.com ,或電話詢問: 909 274 8987.

千年傳統文化與手工技法再創新

自1987年開始，琉璃工房關於龍的創作超過112件，其中多逹46件悉數絕版, 琉璃工房，始終不斷地推動著當代工藝美術的創作突破；尊重傳統文化裡的美，並與時俱進地再創意設計新的。琉璃工房的創作, 榮膺23個世界級博物館 收藏，包括北京故宮博物院(ThePalace Museum)與法國裝飾藝術博物館(Musée des Arts Décoratifs)的永久收藏。

《隆升》在龍首的正中位置，精准定色，放料過程考慮高溫 琉璃流動的特性，細心放置，隨著窑爐內溫度攀升，玻璃色粉逐層暈染開來；龍鱗似披以金甲，龍尾與祥雲造型的底座，由濃轉透，虛實相生，整體呈現既現代又神秘的龍的氣質。首尾多鏤空處，采用分體灌蠟澆制。製作時，作品本身與包裹著的耐火石膏模，重量超過30公斤，只能由10年以上經驗的工藝師手工完成拆模。作品整體大氣恢宏，顯示神龍，傲視天地淩越一切的能量與信心

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《龍騰躍日》最直觀的元素，通過强調龍身多曲折及逐浪擺動的尾部，呈現一條神龍剛剛躍出水面，目視遠方，瞬時準備踏浪高躍起的完美姿態。設計語彙引入留白，即把第三種元素「太陽」隱喻其中作品名中。由龍行踏浪遐想日出江海，畫外之意的無盡天地，象徵典藏者非同凡響的精神世界

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《祥龍錦簇》以團龍爲山形，流水彙聚為一錠元寶，精緻的雕刻結合風水文化，展現人與人，人與環境的和美共生。同樣以「萬匯之源」爲元素，在綫條設計時，特別强化「團龍」身姿盤繞的遒勁，結合風水文化打造賦予現代家居美學的陳列作品《祥龍錦簇》。龍身蜿蜒起伏，姿態形如一個「山」字，龍位於正中，目光如炬，姿態前後張拉之勢，盤繞而下的是源源不絕的水，彙聚爲一錠元寶，整體極爲華美，氣概威武，寓意八方之財滾滾而來。

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《淩雲之志》以圓包容，鏤空龍珠及降龍造型，展現舞龍文化作爲海內外華人 情感的重要連接。龍被譽為守護東方的靈獸，龍珠即爲太陽。《淩雲之志》以舞龍文化爲緣起，塑造了一幅飛龍戲珠的生動畫面。造型上，龍淩空而上，盤旋飛升；通過龍身角度，還原了民間畫師口口相傳的「首回望，腹鼓出，尾內卷」的龍的傳統繪畫標準。《淩雲之志》以層疊的圓型，表達天地廣袤，宇宙無垠，利用鏤空圓孔替代傳統圓珠的設計，藉由圓孔貫穿前後的特點，寓意連接古今、圓滿無限，為舞龍戲珠的傳統形式增添了當代美學的創意精神

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《龍舞千秋樂》唐代卷草紋連綿伸展，用頭尾相銜的設計寓意生生不息。循環，永不止息，是《龍舞千秋樂》的主旨。在顔色上，是系列中唯一的藍綠色，幷以捲曲的唐草紋作爲龍身裝飾，呼應2024甲辰木龍年，草木茵茵，欣欣向榮的美好希冀。頭尾相銜的設計寓意這份願景循環不止，富裕千秋

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《龍天愛人》以高淺浮雕呈現一條完整的「從天而降」的龍，在龍身四周，卷草紋曲綫飛揚，向邊緣發散生長。外廓為簡潔的圓形幾何，方圓內意在傳達神龍從天而降，爲萬物帶來祥瑞生機與龍作爲神獸的仁慈愛人。正如說明文所描述：卷草，開出花，織滿葉脉；那個生生不息的祈願，化作龍，對天敬畏，對地感恩，對人的慈愛。

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《龍騰萬里》水龍昇起於海洋表面上的龍騰氣勢，龍的神態是威嚴中，又帶有點柔情，通過浮雕和精細拋光面的設計下，神龍的內在力量呼之欲出。展現的是水龍昇起於海洋表面上的龍騰氣勢。由於一般中國人喜歡講究風水，認為水也代表財富，而「水龍」的寓意就是代表龍騰四海，水龍能讓環境風生水起，能帶給人滾滾財源，如同海洋般寬廣的胸懷，帶來生生不息的力量

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《勢不可擋》，龍在中華文化中，有興雲生雨，保佑來年風調雨順的吉祥寓意。置一尊水龍於案頭，有祈願事業順風又順水之意。龍身下部大面積透明的拋光面，以及內部緩緩升起的琉璃水珠，描繪出千尺深淵的海底世界。龍與浪花的巧妙定色，展現出威龍出海的氣勢。翻騰的浪花雕塑，與龍身巧妙結合，渾然一體，讓水龍如定海神針般，牢牢盤踞，展現一種誰能阻擋的力量。水龍氣勢磅礴，儀態威嚴。龍口微張好似吸納水之精華，潛深淵蓄勢而發

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《龍起雲生》東青龍、西白虎、南朱雀、北玄武、中麒麟，安定人心，信心的鎮守與護佑。古老的東方智慧，指引人們前往美好和諧的未來。作品中的青龍，鱗爪飛揚之間，體態飄逸，動作悠然。 靈動的尾巴，除了展現脫蠟鑄造技法的困難度外，亦展現祥龍奮起之姿，頭部昂起，身軀騰起雲端 ，在球體上有祥雲刻紋，整體作品傳達積極追求夢想，蓄勢待發的能量。龍均徜徉於一塑有星宿的球體上，球體，象徵天地宇宙，是生命、是希望，提醒自我對宇宙自然的關照，明白四時有序、耕耘收藏，和諧共處的智慧

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作爲最早推動琉璃藝術登上國際舞臺的文化品牌，「龍」一直是琉璃工房創作的靈感源泉，以龍爲主題的創作，已達百件以上。新系列中，不僅可一覽龍的傳世之姿，更融入現代人文思考。新作《一心相信，所念必真》龍年系列作品現已全球上市，更多作品內容，歡迎您蒞臨琉璃工房藝廊現場鑒賞或點擊訪問我們的官方網站

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楊惠姗 琉璃藝術家 琉璃工房、上海琉璃藝術博物館創始人

1970年代華語電影重量級電影表演藝術家，連續多次獲亞洲電影界最高榮譽—金馬獎與亞太影展的肯定；延續表演藝術的累積與天份，1987年投入現代玻璃的創作，作品曾被北京故宮博物院、英國V&A及法國裝飾藝術博物館（Les Arts Décoratifs）等超過23個重要博物館收藏，作品被公認爲亞洲鑄造玻璃創作表達的最高形式。