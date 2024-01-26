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北美華人會計師協會 2/3,4專業講座 歡迎參加

洛杉磯訊

北美華人會計師協會將於2月3日（週六）和2月4日（週日）下午1時至5時，舉辦兩場線下專業講座，主題為「龍騰四海勇往向前，2024財稅法律生活大講座」。

此次活動由北美華人會計師協會、國稅局、和洛杉磯華僑文教服務中心以及橙縣華僑文教服務中心分別共同舉辦，旨在為在美華人提供最新的財稅法律知識。

2月3日周六講座在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，地址9443 Telstar Ave, El Monte, CA。2月4日周日講座在橙縣華僑文教服務中心，地址2901 W. MacArthur Blvd. #115, Santa Ana, CA。報名專線626-446-1448。

北美華人會計師協會會長張青表示，這次的專業講座將邀請10位在財稅法律領域享有聲譽的來賓主講，均為該領域的專業人士。協會希望通過匯集這些人士，與在美華人分享更多更全面的專業知識。兩場講座的目的是讓參與者在2024年提前做好財稅規劃，助力大家在理財投資方面更具前瞻性，同時提供專業的保駕護航，使每位參與者能夠更有效地省稅賺錢。本次活動是公益活動，完全免費開放給社區民眾參加。

活動將包含財稅法律信貸保險等領域。參與者將有機會深入了解最新的法規和稅務政策，並從專家的豐富經驗中獲取實用的建議，幫助個人家庭生意行號省税節稅，做好理財投資規劃。

張青鼓勵所有對財稅法律信貸保險感興趣的人、參加這場乾貨滿滿的活動，他並表示，北美華人會計師協會將持續致力於舉辦更多這樣公益性質的活動，為廣大社區民眾提供更多學習和交流的機會。

華人 投資 保險

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