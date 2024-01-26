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H Mart超市 農曆年限量賀歲紅包亮相

洛杉磯訊
H Mart精心準備了2024龍年特製賀歲紅包袋，以傳達H Mart超市對顧客的新春祝福。(圖／H Mart提供)
H Mart精心準備了2024龍年特製賀歲紅包袋，以傳達H Mart超市對顧客的新春祝福。(圖／H Mart提供)

農曆新年前總是忙著打理許多大小事，H Mart為了讓顧客的生活更輕鬆便利，不論是辦年貨還是置辦家宴，H Mart都儘量滿足顧客的需求。 和以往一樣，H Mart精心準備了2024龍年特製賀歲紅包袋，以傳達H Mart超市對顧客的新春祝福。

龍年賀歲紅包袋於即日起開始贈送，H Mart超市表示，龍年賀歲紅包一組三入，別具匠心地畫上賀歲圖騰和傳統習俗的圖案，別具一格，新年的歡騰氣氛躍然紙上。此外，今年紅包袋的封口採用插槽式圓形設計，展現濃厚的年節氣氛， 有生活圓滿之意，象徵了「完整」與「和樂」，傳遞「龍騰虎躍，新年開新局」的吉祥祝福。

H Mart超市藉此向各界賀歲拜年，祈願在嶄新的一年，大家平安順意，對未來充滿希望與期待，歡喜過新年。賀歲紅包袋將配合H Mart各分店新春年貨活動，顧客在指定店鋪消費滿$50，結賬時即可免費獲贈一份（3入）。由於數量有限，送完爲止。

客戶服務熱綫877-427-7386。全美H Mart分店將參與此次活動，但以下部分門店不參與： 加州Balboa店/LA1店/LA3店。更多活動信息及活動店鋪信息可見H Mart官網、臉書、Instagram、及微信公眾號(ID: hmartofficial)。

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