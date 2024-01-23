華美銀行2023年逆勢成長， 收入和收益雙創新高

華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc., NASDAQ股票代號為「EWBC」）日前公佈2023年第四季度及全年財務報告。2023全年淨利潤 達12億美元，稀釋每股收益8.18美元。若不計7,000萬美元稅前FDIC特別評估相關費用（以下簡稱「FDIC費用」），和700萬美元可供出售債務證券 （AFS debt security）淨虧損額，全年調整後稀釋每股收益為8.56美元。

2023年第四季度淨利潤為2.39億美元，稀釋每股收益為1. 69美元。若不計FDIC費用和可供出售債務證券的300萬美元銷售收益，第四季度調整後稀釋每股收益為2.02美元。2023年平均普通股權益報酬率為18%，每股帳面價值較去年增長17%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「2023年，我們的收入和收益雙雙再創新高。調整後平均有形普通股權益報酬率超過20％，每股有形帳面價值增長18％。這些優異的成績讓我深感自豪。儘管去年市場動盪，華美銀行仍然憑藉堅韌有效的營運模式以及客戶對我們的信任與支持，再攀高峰。」

「得益於全體同仁堅定不移地客戶服務，以及銀行資產負債表的優勢與多元化，華美銀行在2023年逆勢成長，變得更加強勁。新年伊始，我們很高興地宣佈，將普通股股息提高15%。憑藉穩健的資產負債表增長、領先同業的營運效率，以及健全的風險管理，我們將再接再厲，繼續為股東提供高水準的報酬率。」吳建民說道。

財報概要：

• 總資產持續成長 – 截至2023年12月31日，總資產達696億美元，較2023年9月30日的683億美元增加13億美元，主要得益於貸款 增長；較2022年12月31日的641億美元增長55億美元或9%。

2023年第四季度的平均生息資產為655億美元，較2023年第三季度的651億美元增長近5億美元或1%，主要得益於平均未償還貸款增加了 14 億美元，但因有息現金和存款減少9億美元，增長幅度受到部分影響。

• 總貸款創新紀錄 - 截至2023年12月31日，總貸款創紀錄達522億美元，較2023年9月30日的509億美元增長13億美元或3%；較2022年12月31日的482億美元增長40億美元或8%。

2023年第四季度的平均貸款為513億美元，較第三季度增加14億美元或3%，主要得益於各類主要貸款組合的全面增長。

• 總存款保持穩健 – 截至2023年12月31日，總存款達561億美元，較2023年9月30日的551億美元增長10億美元或2%，主要得益於客戶存款的增長。截至2023年12月31日，無息存款佔存款總額的28%，較2023年9月30日的29%小幅下降；總存款較2022年12月31日的560億美元增加1.25億美元。

2023年第四季度的平均存款為554億美元，較第三季度增加2.08億美元，主要得益於平均貨幣市場存款和定期存款的增長，增長幅度因其他類別的存款額減少受到部分影響。

• 資本水平強勁 – 截至2023年12月31日，華美銀行股東權益為70億美元，較第三季度增長5%。截至2023年12月31日，股東權益比率為9.98%，較第三季度增長0.32%。

截至2023年12月31日，每股有形帳面值為46.27美元，較第三季度增長7%，較去年同期增長18%。有形普通股權益資本比率（TCE）為9.37%，較第三季度增長0.34%。

華美銀行的各項監管資本比率均遠高於監管部門設定的資本充足比率標準，也高於區域性銀行和全國性銀行的平均水平。截至2023年12月31日，第一類資本比率（CET1）增長至13.31%，總風險基礎資本比率（Total Risk-based Capital Ratio）小幅增長0.03%至14.76%。

• 收益再創新高 – 2023年全年淨利潤創新紀錄，達12億美元，稀釋每股收益為8.18美元，兩項數值均較去年同期增長3%。全年收入達到26億美元，較去年同期增長2.63億美元或11%。全年稅前及撥備前調整後收入達到18億美元，較去年同期增長1.87億美元或12%。2023年第四季度淨利潤為2.39億美元，稀釋每股收益為1.69美元。

華美銀行董事會宣佈將於2024年2月15日派發2024年第一季度普通股現金股息，股息為每股0.55美元，股東將依其於2024年2月2日的持股份額獲派股息。此次派發的股息相比於此前的每股0.48美元季度普通股股息增加了15%或每股7美分。全年股息將從每股1.92美元增加至2.20美元。

華美銀行致力於幫助客戶聯繫商機，向前邁進。該行母公司華美銀行集團（EWBC）為上市公司，股票在納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）交易。華美銀行為總部位於南加州 的最大的獨立商業銀行，現有總資產696億美元（截至2023年12月31日），在美國和亞洲共有超過120處服務網點。美國市場主要分佈於加州、喬治亞州 、伊利諾伊州、麻薩諸塞州、內華達州、紐約州、德克薩斯州以及華盛頓州。更多關於華美銀行的資料，可在該行網址 www.eastwestbank.com查閱。