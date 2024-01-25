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余晨峰律師團隊 與民同樂歡喜迎春

洛杉磯
余晨峰律師樓 (My Law Corporation) 今年持續贊助世界日報和蒙特利公園市聯合主辦的年節展，與民眾同樂迎春。(圖／余晨峰律師樓)
余晨峰律師樓 (My Law Corporation) 今年持續贊助世界日報和蒙特利公園市聯合主辦的年節展，與民眾同樂迎春。(圖／余晨峰律師樓)

余晨峰律師樓 (My Law Corporation) 今年持續贊助世界日報蒙特利公園市聯合主辦的年節展，律師樓團隊在近Garfield街段的攤位上(A7) 將推出有獎互動遊戲，與民眾同樂迎春。

余晨峰律師事務所是一家致力於提供優良法律服務的國際律師事務所，在華人社區為民眾服務超過三十年，擁有一支經驗豐富的律師團隊，專精車禍人體意外傷害、嚴重意外傷害索償、刑事辯護及商業訴訟。每一年的迎春活動，余律師團隊身著制服在迎春年節展的攤位上、親切為民眾答疑解惑；提供法律諮詢。鮮少見律師業者走上街頭、與民互動，余晨峰律師卻堅信深入華人社區分享經驗、展現實力及贏得口碑，是該團隊的營運宗旨。

瑞兔辭舊去，龍騰新年來。余晨峰律師事務所將在世界日報兩天迎春年節展中、繼續為大家進行公益法律諮詢，歡迎前往靠近Garfield街的A7角落攤位，參加新年轉盤活動，將送出高顏值的筆，漂亮的新年掛曆、或精美的杯子等新年禮。余晨峰律師樓祝讀者們新年快樂，龍馬精神，大吉大利。余律師事務所位 2 E. Valley Blvd., Suite 270, Alhambra，服務專線(626)2892833，網址www.MyLawCorp.com。

華人 世界日報 蒙特利公園市

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