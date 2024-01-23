利購倉儲會員店隆重開張 帶給周邊居民餐廳，更多優惠

利購倉儲會員店(Resco Food Service) ，已於1月21日(週日)上午 10點隆重開張。參加剪綵的有利購公司董事長林生，CEO Jason林，國會議員趙美心，方樹強加州 眾議員，聖蓋博市議員丁言喻，亞凱迪亞市議員王愛琳，蒙特利公園市 前市長，美國粵港澳大灣區總商會創會會長林達堅，美國南加州華人社團大聯盟主席團主席林淦花，洛杉磯 福建聯合總會副主席Linda郭等政商界近百人參加了開業剪綵，並頒發賀狀。

利購公司董事長林生致辭

利購公司董事長林生，在開幕儀式上向商界政界及消費者表示了感謝，希望帶給周邊居民，餐廳，更多的方便，提供新鮮，價廉的蔬菜海鮮肉類等各種生活所需。

CEO Jason林致辭

CEO Jason林在剪綵儀式上表示，感謝民衆一大早前來排隊支持。即日起至1月28日，好康大放送，加入會員20元，再送20 元的現金禮券；公司用戶加入會員30元，返送30元的現金禮券。1.儲值1000元至2999元，可以返5%的點數，儲值越多返越多點數。2.購買200元以上送15磅裝國寶大米或金龍魚黃金比例調和油 4L 。加入會員店内的折扣就越大，非會員也有大量的特價商品供應。

國會議員趙美心頒發賀狀

Resco Food Service 利購倉儲會員店，是一家充滿活力且快速發展的食品服務產業，利購倉儲會員店實力雄厚，總部位於洛杉磯。 工業市 新張5萬尺會員倉儲店，獨立建築超大停車場，位置好，位於工業市Walmart對面。 5千多種商品，有大型冷凍庫。乾貨，食用油，罐頭，米麵，南北雜貨，海鮮，肉類，日用品應有盡有。齊全的商品方便批發商，餐廳採購，提供一條龍服務，更是家庭購物的最佳選擇。他們的宗旨是「利購，利購，讓利採購 」，真正的物全價廉。

利購公司董事長林生(右四)，CEO Jason林(左四)，與國會議員趙美心，蒙特利公園市前市長林達堅，聖蓋博市議員丁言喻，美國南加州華人社團大聯盟主席團主席林淦花等

地址：17171 Gale Ave, City of Industry, CA 91748 (位Walmart對面，Gale Ave 與 Azusa 交口 )。電話：323-817-3366。

開業當天，停車場大排長龍，特價商品贈送活動吸引了數百位民衆，還有熱鬧的舞獅表演，讓現場民衆叫好不斷。