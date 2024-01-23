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林大衛保險團隊 保險·法律·稅務線上免費講座

【洛杉磯訊】

2024年林大衛保險團隊，聯合華人律師、會計師，在世界日報U視頻提供線上免費講座，將對大家關心的保費暴漲，稅務優惠及商業控訴的話題給出解答和解決辦法。講座時間是1月26日（周五）下午1點半開始。

擁有30年保險經驗的林大衛，將講解在2024年保險局重大改革期間，許多A級保險公司紛紛出走加州，民眾汽車房屋保費暴漲甚至不續保的原因；以及在這個保險公司大洗牌、大變動期間，民眾該如何面對保費漲價和取消，怎樣拿到保險優惠。

林大衛保險還會推出各項福利免費服務，為民眾提供免費的公證服務，交通學校罰單銷點費用報銷，以及聯邦紅藍卡Part B申請的幫助。同時還會為公司老闆提供最新的勞工海報並全年更新。

資深律師李斌會站在小企業主的立場，講解面對商業控訴時如何應對。公寓房東應怎樣應對房客的控訴。在這個商業訴訟愈演愈烈的今天，小企業主，商業房東，公寓房東應做那些準備，如何避免訴訟雷區。

資深勞工律師于澤傑，會代表僱主來講解2024勞工法的新規、對僱主的影響及如何避免勞工法控訴。

李豪會計師是前中美會計師協會的創會會長，將解讀2024聯邦稅法、加州稅法重大改變。在稅法新規下個人該如何合法節稅。民眾的投資賬戶，海外賬戶該如何管理報稅等。

黃杰峰會計師也是前中美會計師協會會長，2024年加州模型行業最低工資大幅上漲至20美元每小時，公司開銷大幅增加。黃會計師會講解如何合法省稅，利用2024公司新稅法的優惠，減少公司開銷，並獲得稅務優惠。

這項講座如果無法準時觀看，也可到林大衛保險的網站上觀看視頻重放。

林大衛表示他們30年來承諾的宗旨不變，出去的每一份保單他們都會負責到底。林大衛保險特別的短信號碼 818-675-1272，民眾可以發送你的和電子郵箱，加入每個月的新聞訂閱。

林大衛保險電話1-800-778-8588，微信號topcoinsurance，電郵[email protected]，網址www.topcoinsurance.com。

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